Newfield сможет разрабатывать кимберлит Тонго D-1 с 2023 года

Newfield Resources нашла возможность для начала разработки кимберлита Тонго (Tongo) D-1 в Сьерра-Леоне с 2023 года параллельно с запланированным производством на кимберлитах Кунду (Kundu) и Ландо (Lando).Управляющий директор компании Карл Смитсон (Karl Smithson) заявил, что в компании решили принять проект завода, который обеспечит быстрое модульное расширение от переработки 50 тонн руды в час до 100 тонн руды в час.«Это дает возможность значительно увеличить производительность с 2023 года, а также обеспечивает гибкость для дальнейшего увеличения добычи из существующих и других кимберлитов, которые еще не включены в более широкий план добычи», - сказал он.Смитсон добавил, что бурение на кимберлите Пангума (Panguma), расположенном на западе участка Тонго D, а также анализ образцов почвы, дают положительные результаты.Основная начальная цель на кимберлите Пангума состоит в оценке ресурсов по JORC, и, следовательно, в увеличении общей оценки запаса ресурсов шахты Тонго с нынешних 7,4 млн каратов.На сегодняшний день было пробурено восемь скважин (на 574 метра), причем все отверстия пересекают кимберлит Пангума.Предполагается, что будут пробурены еще четыре скважины, и затем образцы кимберлитового керна будут отправлены в лаборатории Саскачеванского исследовательского совета (Saskatchewan Research Council) для дальнейшего анализа на содержание микроалмазов и оценки содержания алмазов в руде.Newfield также завершила взрывные операции для создания вруба с целью формирования портального доступа к подземным склонам в Тонго.В настоящее время работа сосредоточена на обеспечении необходимого укрепления вруба и формировании карьерной дороги для создания правильного угла входа в шахту.