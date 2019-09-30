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09 сентября 2019

Индийская бриллиантовая неделя и Индийская алмазная неделя пройдут одновременно на этой неделе

Сегодня
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Индийская бриллиантовая неделя (Bharat Diamond Week) пройдет на территории Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) в период с 14 по 16 октября, в то время как Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council’s, GJEPC) проведет третью Индийскую алмазную неделю (India Diamond Week), которая представляет собой встречу между продавцами и покупателями в области драгоценных камней, с 15 по 17 октября. 
BDB сообщила, что малые и средние предприятия получат больше возможностей для продажи алмазов, поскольку Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий организовал встречу продавцов и покупателей в то же время, что и Индийскую бриллиантовую неделю.
Вице-президент биржи Мехул Шах (Mehul Shah), который возглавляет Индийскую бриллиантовую неделю, заявил: «Я приветствую GJEPC за организацию встречи покупателей и продавцов одновременно с Индийской бриллиантовой неделей. Эта неделя мероприятий создаст больше активности, которая принесет пользу всей индийской алмазной индустрии. Мероприятие GJEPC поможет всем нашим диамантерам, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в помощи в это непростое время. Я уверен, что эти два специальных мероприятия, происходящие более или менее одновременно, создадут большой ажиотаж и много возможностей для бизнеса. Мы рады приветствовать всех гостей GJEPC на территории Индийской алмазной биржи. Им будет предоставлен доступ на Индийскую бриллиантовую неделю».
Президент BDB Ануп Мехта (Anoop Mehta) также выразил свой оптимизм по поводу двух крупных событий, которые пройдут в Мумбае. 
«Индийская алмазная биржа и Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий являются двумя крупнейшими и наиболее важными организациями, представляющими нашу торговлю в Индии и продвигающими ее за рубежом. Я очень рад, что эти два события будут проходить в течение одной недели», - сказал Мехта.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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