Продажи ювелирных изделий в Гонконге в августе упали на 47%

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Розничные продажи в Гонконге зарегистрировали самое большое снижение за август по сравнению с прошлым годом. Это объясняется продолжающимися протестами за демократизацию.

Сообщается, что пострадали все сектора торговли, в частности категории ювелирных изделий, часов и ценных подарков, продажи которых в августе упали на 47%.

Согласно сообщениям средств массовой информации, продажи в магазинах упали на 30% по сравнению с прошлым годом в связи с тем, что 1 октября 30-80% магазинов в городе были закрыты из-за протестов по всему городу, которые привели к значительному снижению числа туристов и слабому спросу среди местного населения.

Ассоциация по управлению розничной торговлей в Гонконге (Hong Kong Retail Management Association, HKRMA) заявила, что результаты за сентябрь могут быть хуже, чем за август.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished