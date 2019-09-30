Продажи ювелирных изделий в Гонконге в августе упали на 47%

Сообщается, что пострадали все сектора торговли, в частности категории ювелирных изделий, часов и ценных подарков, продажи которых в августе упали на 47%.
Согласно сообщениям средств массовой информации, продажи в магазинах упали на 30% по сравнению с прошлым годом в связи с тем, что 1 октября 30-80% магазинов в городе были закрыты из-за протестов по всему городу, которые привели к значительному снижению числа туристов и слабому спросу среди местного населения.
Ассоциация по управлению розничной торговлей в Гонконге (Hong Kong Retail Management Association, HKRMA) заявила, что результаты за сентябрь могут быть хуже, чем за август.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished