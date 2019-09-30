Эксклюзив

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

Сегодня

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Продажи ювелирных изделий в Гонконге в августе упали на 47%

Сегодня
Новости

Розничные продажи в Гонконге зарегистрировали самое большое снижение за август по сравнению с прошлым годом. Это объясняется продолжающимися протестами за демократизацию.
Сообщается, что пострадали все сектора торговли, в частности категории ювелирных изделий, часов и ценных подарков, продажи которых в августе упали на 47%.
Согласно сообщениям средств массовой информации, продажи в магазинах упали на 30% по сравнению с прошлым годом в связи с тем, что 1 октября 30-80% магазинов в городе были закрыты из-за протестов по всему городу, которые привели к значительному снижению числа туристов и слабому спросу среди местного населения.
Ассоциация по управлению розничной торговлей в Гонконге (Hong Kong Retail Management Association, HKRMA) заявила, что результаты за сентябрь могут быть хуже, чем за август.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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