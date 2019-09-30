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09 сентября 2019

Молодые покупатели Китая теперь интересуются выращенными в лаборатории бриллиантами

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В то время как некоторые издания утверждают, что китайские миллениалы являются основными покупателями высококачественных ювелирных изделий с природными бриллиантами в стране, другие средства массовой информации заявляют обратное.
Поскольку стоимость выращенных в лаборатории алмазов за последние 10 лет снизилась на 90%, в сообщениях СМИ говорится, что молодые потребители в Китае проявляют интерес к выращенным в лаборатории камням, которые сверкают и сияют как настоящие бриллианты.
Как сообщается, среди молодых клиентов становятся популярными более дешевые альтернативы добываемым драгоценным камням. Эта тенденция развивается так стремительно, что выращенные в лаборатории камни начали потрясать потребительский рынок с оборотом в $87 млрд.
В сообщении также говорится, что Ли Чжэн (Li Zheng), менеджер по исследованиям в компании Leadleo Research Institute, которая занимается исследованием рынка, заявил, что стоимость изготовления лабораторного алмаза примерно на 30% ниже, чем затраты на добычу драгоценного камня аналогичного размера и качества.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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