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02 сентября 2019
В Якутии обнаружен уникальный алмаз-матрешка
Фото: АЛРОСА
Возраст алмаза, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет. Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Установлено, что объем внутренней полости составляет 6 мм3, а объем внутреннего кристалла – 1,6 мм3 с расчетным весом 0,02 карата (0,004 грамма). Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 мм.
Необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА), которые передали его в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА. Там его изучили комплексом методов, включая спектроскопию комбинационного рассеяния и инфракрасную спектроскопию, а также рентгеновскую микротомографию. По результатам исследования ученые вынесли гипотезу о том, как именно сформировался кристалл. По их мнению, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.
«Самым интересным для нас было выяснить, каким образом между внутренним и внешним алмазами образовалось воздушное пространство. Имеются две основные гипотезы: согласно первой версии в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй – в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами. Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки, – рассказал Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе. – Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы, тем более, что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости».