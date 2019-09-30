Pangolin добыла 19-й алмаз на проекте MSC

Pangolin Diamonds добыла 19-й алмаз из образцов почвы во время текущей программы по отбору проб на участке проекта MSC площадью 10 квадратных километров, который расположен в восточной части Ботсваны.В компании заявили, что камень считается макроалмазом с осью от 1,0 до 1,5 мм.Отбор проб почвы и наземные геофизические исследования параллельно с обработкой данных проводятся по мере того, как компания продолжает идентифицировать и оценивать новые цели.Точечные пробы, добытые в ходе ударного бурения, будут измельчены, обработаны и проверены на наличие алмазов и минералов-индикаторов на мини-заводе по сепарации плотных сред.Компания также заявила, что первая фаза программы по бурению на проекте MSC начнется в середине октября.Программа будет направлена ​​на тестирование как минимум пяти целей, определенных в зоне проекта, включая некоторые из приоритетных участков пирокластического кимберлита.Компания также заявила, что ее совет директоров одобрил предоставление 3 950 000 опционов в рамках своего опционного плана акций, каждая из которых имеет опцион на 5 лет и цена исполнения составляет $0,06.Рассматриваемые варианты были предоставлены определенным директорам, консультантам и ключевым сотрудникам компании.