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02 сентября 2019

Pangolin добыла 19-й алмаз на проекте MSC

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pangolin_diamonds-logo.pngPangolin Diamonds добыла 19-й алмаз из образцов почвы во время текущей программы по отбору проб на участке проекта MSC  площадью 10 квадратных километров, который расположен в восточной части Ботсваны.
В компании заявили, что камень считается макроалмазом с осью от 1,0 до 1,5 мм.
Отбор проб почвы и наземные геофизические исследования параллельно с обработкой данных проводятся по мере того, как компания продолжает идентифицировать и оценивать новые цели.
Точечные пробы, добытые в ходе ударного бурения, будут измельчены, обработаны и проверены на наличие алмазов и минералов-индикаторов на мини-заводе по сепарации плотных сред.
Компания также заявила, что первая фаза программы по бурению на проекте MSC начнется в середине октября.
Программа будет направлена ​​на тестирование как минимум пяти целей, определенных в зоне проекта, включая некоторые из приоритетных участков пирокластического кимберлита.
Компания также заявила, что ее совет директоров одобрил предоставление 3 950 000 опционов в рамках своего опционного плана акций, каждая из которых имеет опцион на 5 лет и цена исполнения составляет $0,06.
Рассматриваемые варианты были предоставлены определенным директорам, консультантам и ключевым сотрудникам компании.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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