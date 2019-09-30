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02 сентября 2019

Everledger и Tencent вскоре запустят бриллианты, зарегистрированные с помощью блокчейн-технологии, на WeChat

Сегодня
Новости

Британская технологическая компания Everledger завершила свой раунд финансирования серии A в размере $20 млн при поддержке ведущего китайского интернет-провайдера услуг Tencent Holdings Ltd. Согласно сообщениям средств массовой информации, Graphene Ventures, Bloomberg Beta, Rakuten, Fidelity и Vickers Venture Partners также внесли свой вклад. 
Everledger планирует запустить первую в мире мини-программу WeChat для бриллиантов, зарегистрированных с помощью блокчейн-технологии. Платформа будет объединять ключевых игроков алмазной индустрии, заинтересованных в создании стоимости бриллиантов. Она также имеет своей целью дать пользователям WeChat возможность покупать ювелирные изделия с большей прозрачностью и безопасностью. 
Линн Кемп (Leanne Kemp), основатель и генеральный директор Everledger, сказала: «Присоединение этой крупной группы инвесторов к нам на данном этапе нашего развития является как подтверждением одобрения внедрения инноваций, которые мы продемонстрировали на сегодняшний день, так и заявлением об их будущих намерениях. Они поддержат нас в обеспечении большей прозрачности передовой деловой практики в отраслях, которые влияют на миллионы, если не на миллиарды людей в развивающихся странах». 
Джеймс Митчелл (James Mitchell), директор по стратегии компании Tencent, заявил: «Применение компанией Everledger блокчейн-технологии повышает ценность для потребителей и снижает риски для бизнеса во всей отрасли». Он добавил, что компания рада поддержать усилия по «повышению прозрачности и устойчивости глобальных цепочек поставок». 
Миссия Tencent по улучшению качества жизни с помощью услуг с добавленной стоимостью в интернете уже является неотъемлемой частью бизнес-модели Everledger. Цель Everledger состоит в том, чтобы внести большую ясность и уверенность в рынки, где прозрачность является стратегическим императивом. Это позволяет получать все больше знаний и устойчивых методов ведения бизнеса, поскольку информация раскрывается беспрецедентным образом. Tencent теперь представлена в совете директоров Everledger.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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