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ЦАР реформирует алмазодобывающий сектор для борьбы с незаконной торговлей драгоценными камнями

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car_flag.pngЦентральная Африканская Республика (ЦАР) приступила к капитальной перестройке сектора аллювиальной алмазодобычи в стране для борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней.
«В дальнейшем правительство ЦАР будет отстаивать смелый, новый и радикальный подход, при котором решающее значение будет иметь полная прозрачность и введение надлежащих протоколов должной осмотрительности, отслеживаемость каждой партии алмазов и соответствие руководству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по должной осмотрительности при ответственных цепочках поставок полезных ископаемых, - заявили власти ЦАР. - Стране очень нужна добыча алмазов, чтобы вернуться на формальный рынок».
После принятия указа, подписанного президентом Фостен-Арканжем Туадерой в прошлый понедельник, все существующие дома-покупатели обязаны оформлять экспортные поставки алмазов и отказаться от участия в неформальном обороте драгоценных камней.
Кроме того, ожидается, что каждый покупательский дом будет экспортировать камней на сумму не менее 3 миллионов долларов в квартал, и правительство будет отзывать лицензии на разработку месторождений в случае несоблюдения правил.
«После испытательного периода, который закончится 31 декабря 2019 года, дома-покупатели, которые выполнили все условия, заключат договор с правительством ЦАР, в котором будут предусмотрены протоколы соблюдения руководства должной осмотрительности», - сказано в сообщении.
Президентский указ также устанавливает жесткие условия для иностранных покупателей, чьи лицензии также будут отозваны в случае несоблюдения правил.
В прошлом году в ЦАР было добыто алмазов на сумму $2,3 млн по сравнению с $62 млн в 2012 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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