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02 сентября 2019

De Beers подтвердила, что предлагает клиентам гибкость, так как продажи алмазов снова падают

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Новости

de_beers_logo.pngDe Beers подтвердила, что продолжила политику предоставления гибкости своим покупателям алмазов в ходе только что завершившегося восьмого цикла продаж камней в этом году. 
Неназванные источники, которые присутствовали на сентябрьских распродажах сайтхолдеров в Габороне, Ботсвана, заявили, что компания позволила покупателям отобрать половину камней в каждой предложенной партии алмазов. 
Им также была предоставлена возможность продать обратно De Beers ряд алмазов на выгодных условиях.
Дочерняя компания Anglo American заявила, что получила $295 млн во время нынешнего цикла продаж по сравнению с $482 млн годом ранее или $287 млн, заработанными во время седьмого цикла.
«По мере того, как мы приближаемся к тому, что традиционно является более спокойным сезоном для алмазной отрасли во время праздника Дивали, мы снова предложили нашим клиентам гибкость в течение этого цикла продаж», - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
Проблемы отрасли в настоящее время связаны с переизбытком бриллиантов, что привело к гораздо более резкому падению цен на них, чем на необработанные камни.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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