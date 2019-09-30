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02 сентября 2019

Rio Tinto ослепляет Нью-Йорк своими редкими красными и розовыми бриллиантами

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Rio Tinto представила на тендерных торгах 2019 Argyle Pink Diamonds Tender в Нью-Йорке свою ежегодную коллекцию самых редких в мире розовых и красных бриллиантов под названием «The Quest for the Absolute» («В поисках абсолюта»). 
Коллекция состоит из 64 бриллиантов, включая три фантазийных красных камня общим весом 56,28 карата.

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Фото: Rio Tinto

 
«Прошло 40 лет с момента открытия рудника Rio Tinto Аргайл (Argyle). Он остается первым и единственным постоянным источником добычи исторически редких розовых бриллиантов. С жизненным циклом этого необычного рудника, приближающегося к своему концу, мы видели и продолжаем видеть, непреодолимый спрос и высокую оценку стоимости этих поистине ограниченных по своему количеству бриллиантов», - прокомментировал Алан Чиргвин (Alan Chirgwin), вице-президент Rio Tinto Copper & Diamonds по продажам и маркетингу. 
Rio Tinto также демонстрирует в Нью-Йорке свою коллекцию Argyle Pink Everlastings, являющуюся прекрасной возможностью открыть для себя полную цветовую палитру бриллиантов, добытых на руднике Аргайл, весом 0,14 карата и менее. Наличие этих камней из сертифицированного источника различных форм, размеров и цвета является результатом кропотливой работы, которая вряд ли когда-либо повторится, -  отмечает Rio Tinto.
Коллекция Argyle Pink Everlastings будет выставлена на торги параллельно с проведением тендера 2019 Argyle Pink Diamonds, который завершится 9 октября 2019 года.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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