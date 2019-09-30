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02 сентября 2019

Firestone выпустит обыкновенные акции чтобы выплатить проценты по облигационным займам

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firestone_diamonds_logo.pngFirestone Diamonds запросит одобрение своих акционеров, в частности, для продолжения выпуска обыкновенных акций по 1 пенсу каждая в качестве процентных платежей в соответствии с условиями долгового обязательства c Pacific Road and Resource Capital по еврооблигациям серии A на сумму $30 млн.
«Компания намерена и впредь выплачивать проценты по облигациям серии А путем выпуска обыкновенных акций держателям облигаций и поэтому добивается одобрения выпуска до 195 309 376 акций серии А…», - говорится в сообщении.
Облигации серии А подлежат погашению двумя траншами: $20 млн со сроком погашения 4 августа 2022 года и $10 млн со сроком погашения 3 января 2023 года.
Ранее Firestone выпускала обыкновенные акции для выплаты ежеквартальных процентов, начисленных в отношении облигаций серии А.
Однако из-за последствий проведения поглощения и условий выплаты процентов по облигациям серии A требуется, чтобы независимый акционер разрешил держателям облигаций получать дополнительные обыкновенные акции с 30 сентября 2019 года, не вызывая обязательного предложения для акционеров.
Firestone также заявила, что несмотря на то, что по состоянию на 30 сентября 2019 года остаток денежных средств группы составлял $21 млн, торговая среда остается сложной, и в результате компания активно взаимодействует со своими держателями долговых обязательств, чтобы гарантировать, что она сможет поддерживать операции в условиях текущего спада в промышленности. 
«Однако дальнейшее ухудшение финансового или торгового положения возможно и может иметь существенные последствия для платежеспособности компании независимо от принятия решений», - говорится в заявлении.
Торговые условия по-прежнему остаются сложными из-за продолжающегося снижения цен на алмазное сырье, а также из-за меньшего количества добытых ценных камней, что приводит к снижению ожидаемых средних значений.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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