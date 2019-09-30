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Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

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02 сентября 2019

De Beers назначает нового руководителя по разработке продукции и продажам

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Новости

de_beers_logo.pngDe Beers Auctions (ранее - De Beers Auctions Sales в Сингапуре) назначила Аластера Бикерстаффа (Alastair Bickerstaff) руководителем отдела разработки и продажи продукции.
В компании заявили, что его новая роль - объединение двух инструментальных элементов бизнеса - разработка продукции и продажи.
Ожидается, что Бикерстафф будет развивать взаимодействие между двумя функциями и лучше удовлетворять потребности клиентов относительно продукции.
Он также будет руководить командами по разработке и поставке продукции.
«То, что мы продаем, и то, как мы это продаем, неразрывно связано. Эти две области должны дополнять друг друга без исключения, - сказал он. - Только когда лидирующие в отрасли продукты будут продаваться через ведущую в отрасли платформу, мы действительно сможем обеспечить нашим клиентам контроль и уверенность в своих покупках».
Старший вице-президент De Beers по аукционам Джеймс Кирби (James Kirby) заявил, что цифровая трансформация проводится во многих отраслях, чтобы еще больше улучшить модели продаж, наладить более тесные связи с клиентами и оптимизировать производство.
«Аукционы с нашей стороны - это отличная возможность, - сообщил он. - … Клиенты могут рассчитывать на то, что в ближайшем будущем мы представим больше ориентированных на продукты и услуги решений, в которых мы широко используем технологии, чтобы быстрее, чем раньше, удовлетворять их потребности».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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