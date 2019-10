Организаторы объявляют о проведении «Международной ювелирной недели в Гуанчжоу-Панью» в ноябре 2019 года

Сегодня

Ассоциация по торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями Китая (Gems & Jewellery Trade Association of China), Алмазная биржа Гуанчжоу (Guangzhou Diamond Exchange), Гуандунская биржа драгоценных камней и жадеита (Guangdong Gems and Jade Exchange, GDGJD) и Ассоциация производителей ювелирных изделий Гуанчжоу и Панью (Guangzhou Panyu Jewellery Manufacturers Association) совместно объявили о проведении «Международной недели ювелирных изделий в Гуанчжоу-Панью» 2019 года на пресс-конференции в Панью.

В этом мероприятии, организованном совместно Ассоциацией по торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями Китая, Алмазной биржей Гуанчжоу, Гуандунской биржей драгоценных камней и жадеита и Ассоциацией производителей ювелирных изделий Гуанчжоу и Панью, приняли участие руководители различных правительственных департаментов округа Панью и основных отраслевых ассоциаций, таких как Золотая ассоциация Гуандуна (Guangdong Gold Association), Ювелирная ассоциация Гуанчжоу, Панью, Далотан (Guangzhou Panyu Daluotang Jewellery Association) и другие.

Международная ювелирная неделя Гуанчжоу-Панью в 2019 году пройдет с 21 по 25 ноября, в ходе которой пройдут 4-я Международная ювелирная и алмазная конференция (Гуанчжоу), 3-й Азиатский форум «Jadeite Focus Forum» и 6-й Ювелирный культурный фестиваль в Панью.

Выступая на пресс-конференции, Лян Вэйчжан (Liang Weizhang), генеральный директор Алмазной биржи Гуанчжоу, представил основные моменты 4-й Международной конференции по ювелирным изделиям и алмазам (Гуанчжоу), которая основана на теме «Ювелирные изделия и бриллианты, блеск в районе Большого залива». С 21 по 22 ноября на конференции пройдут многочисленные специальные форумы, на которые приглашены представители отрасли из Бельгии, Колумбии, Индии, Мьянмы, Таиланда, Бразилии, ДРК, России, Украины и других стран, расположенных вдоль пояса и дороги, района Большого залива и других регионов в Китае.

Кроме того, такие организации, как Ассоциация торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями Китая, Совет по развитию торговли Гонконга, Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre), HRD Antwerp, Национальная федерация Колумбии (Federacion Nacional De Esmeraldas De Colombia) и Международная ассоциация цветных драгоценных камней (International Colored Gemstone Association), приглашаются поделиться последними новостями и тенденциями развития алмазной отрасли и индустрии цветных драгоценных камней, а также обсудить такие темы, как технологические инновации, модернизация алмазно-бриллиантовой промышленности, инновации в ремесленных и сбытовых каналах, коммерческое применение выращенных в лаборатории алмазов и так далее. Конференция направлена ​​на развитие коммуникации и сотрудничества между ювелирными изделиями и бриллиантовой промышленностью в районе Большого залива как в Китае, так и за рубежом.

Кроме того, 1-й Международный фестиваль ювелирных изделий и бриллиантов в провинциях Гуандун, Гонконг, Макао будет проходить с 21 по 24 ноября во время конференции, где будут в полной мере использованы преимущества политики выставочной и торговой деятельности на таможенной основе через зону свободной торговли Наньша (Nansha Free Trade Zone) с тем, чтобы представить поставщиков высококачественных ювелирных изделий из Гонконга, Макао, а также из-за рубежа, огромному количеству потенциальных покупателей на внутреннем потребительском рынке.

Оуян Юнцзюнь (Ouyang Yongjun), директор Гуандунского института алмазов, нефрита и ювелирных изделий (Institute of Diamond, Jade & Jewellery), рассказал о 3-м Азиатском форуме по жадеиту. «Jadeite Focus Forum», организованный совместно с Национальной ассоциацией торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями Китая, Гуандунской биржей драгоценных камней и нефрита, Гуандунским институтом алмазов, нефрита и ювелирных изделий и Национальной ювелирной ассоциацией Мьянмы (Jade & Jewellery and Myanmar National Jewellery Association), пройдет 22 ноября в Панью, Гуанчжоу, в котором примут участие представители Мьянмы, чтобы поделиться последней тенденцией предложения нефрита. Эксперты из Пекина, Гуанчжоу, Пинчжоу, Сихуэй, Цзеян также будут приглашены для обмена информацией о региональном сотрудничестве нефритовой промышленности, обсуждения наследства нефритовой резьбы и духа ремесленников, а также для изучения дальнейшего развития жадеитской промышленности.

Ву Вей (Wu Wei), председатель Ассоциации производителей ювелирных изделий в Гуанчжоу-Панью, представил основные моменты 6-го Ювелирного культурного фестиваля в Панью, который состоит из серии мероприятий, включая церемонию открытия, форум «9 + 2 Greater Bay Area Forum» и гала-ужин - сетевое мероприятие для оптовых торговцев и дистрибьюторов ювелирных изделий по всему Китаю, Галерею дизайнеров Панью, а также мероприятия, проводимые в различных выставочных центрах в Ювелирном городке Далотан, Шаванском ювелирном промышленном парке и деловом центре Worldmart Plaza. Международная ювелирная неделя в Гуанчжоу-Панью за последние годы превратилась в большое ежегодное событие в Китае. Благодаря организации разнообразных мероприятий, Неделя ювелирных изделий 2019 года позволит собрать больше ресурсов в районе Большого залива и еще больше расширить культурный обмен и торговое сотрудничество ювелирной промышленности в районе Большого залива и за рубежом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished