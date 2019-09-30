Никакого принудительного труда в Маранге, США «не в курсе дел» - Зимбабве

Власти Зимбабве заявили, что действия Таможенной и пограничной службы США по блокированию импорта необработанных алмазов из Маранге из-за использования при их добыче принудительного труда были связаны с их «незнанием» ситуации в стране.Представитель правительства Ник Мангвана (Nick Mangwana) сказал, что, к сожалению, власти США были дезинформированы или введены в заблуждение, полагая, что Зимбабве добывает алмазы с помощью принудительного труда.«Как правительство мы отрицаем любую форму рабства или подневольного состояния, - привело агентство Bloomberg его заявление. - Даже предположить, что в Зимбабве есть какая-то форма корпоративного принудительного труда, либо глупо, либо просто невежественно».Таможенная и пограничная служба Соединенных Штатов также задержала золото из Демократической Республики Конго (ДРК), костный уголь из Бразилии, одежду из Китая и резиновые перчатки из Малайзии.Blue Nile, онлайн-ювелир из США, недавно внес в черный список алмазы из Зимбабве из-за предполагаемых нарушений прав человека в Маранге.Правозащитные организации настаивают на том, чтобы зимбабвийские алмазы были классифицированы как «конфликтные алмазы» и были запрещены на мировых рынках.В прошлом апреле Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG) обратился к ООН с просьбой классифицировать зимбабвийские камни как «кровавые алмазы».Тогда Tiffany заявила, что не будет покупать алмазы у Анголы и Зимбабве.Государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company планирует увеличить добычу алмазов в этом году до 4,1 млн каратов алмазов с 2,8 млн каратов камней в 2018 году.