WDC призывает к «осторожности» при покупке алмазов из ЦАР

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) вновь призвал игроков отрасли проявлять особую осторожность при рассмотрении вопроса о покупке товаров, добытых или предположительно добытых в Центральной Африканской Республике (ЦАР).В сообщении говорится, что единственные алмазы, которые могут быть приобретены в ЦАР, имеют сертификаты Кимберлийского процесса (КП).«Это означает, что они были добыты в «зеленых» зонах, которые находятся под надежным контролем правительства ЦАР, и где КП также определила, что добыча алмазов соответствует минимальным требованиям Схемы сертификации Кимберлийского процесса (ССКП), - сообщила пресс-служба организации. - Для этого не должно быть никаких свидетельств деятельности вооруженных повстанческих групп в этом районе».Все сертифицированные КП алмазы из ЦАР также должны быть одобрены для экспорта специально назначенной группой по мониторингу ЦАР, осуществляющей наблюдение за алмазами под председательством Соединенных Штатов.Президент WDC Стефан Фишлер (Stephane Fischler) заявил, что команда мониторинга ЦАР действует как один из немногих стабилизирующих факторов в стране, которая долгое время страдала от разрушительного гражданского конфликта.