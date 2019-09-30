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02 сентября 2019

DGCX показала самые высокие уровни продаж контрактов за квартал

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Новости

Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX) продолжила показывать рекордные показатели в этом году, зафиксировав свой лучший квартал с момента ее создания: в третьем квартале 2019 года было продано более 7,98 миллионов контрактов, а в сентябре - более 2,37 миллиона контрактов на сумму $41 млрд.
В сентябре биржа также зафиксировала ежемесячную среднюю сумму открытых позиций в размере 410 847 контрактов, это самый высокий показатель открытых контрактов с сентября 2016 года. Среднедневной объем торгов на бирже в сентябре достиг 112 988 контрактов в день, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Успех прошлого месяца был обусловлен главным образом благодаря линейке финансовых продуктов в индийских рупиях. Опираясь на свои рекордные успехи в августе, кросс-валютные фьючерсы в индийских рупиях снова стали самым эффективным классом активов, благодаря индексному ценообразованию в валютной паре из индийской рупии и доллара США и показали абсолютно лучший результат за период с июля по сентябрь, принеся сделки по 3,78 млн контрактам. Фьючерсные контракты «мини» в индийских рупиях также показали хорошие результаты, зафиксировав самый высокий ежемесячный уровень средних открытых позиций в размере 122 003 контрактов.
В прошлом месяце DGCX также продемонстрировала резкое повышение в своем портфеле энергетических активов: фьючерсы на нефть марки Brent и фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediary (WTI) продемонстрировали рост в годовом исчислении на 154% и 121% соответственно. Флагманский продукт биржи - фьючерсы на золото - в сентябре зафиксировал месячный рост среднедневного объема на 12%.
Ле Маль (Les Male), генеральный директор DGCX, прокомментировал: «Недавний рекордный рост объема продаж контрактов DGCX и объем открытых позиций отражают силу и глубину наших предложений и повышенное доверие инвесторов к бирже. Достижения прошлого месяца были обусловлены продолжающейся геополитической нестабильностью, в том числе сохраняющейся неопределенностью вокруг Брексита и торговой войны между США и Китаем. В последнем квартале года мы продолжим концентрироваться на расширении нашей членской базы и расширении нашего присутствия в мире, и мы надеемся, что мы будем поддерживать рост, позволяя увеличивающемуся числу инвесторов хеджировать свои риски в периоды волатильности».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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