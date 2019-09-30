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02 сентября 2019

США задержали алмазы из Маранге, добытые при помощи принудительного труда

Сегодня
Новости

Таможенная и пограничная служба Соединенных Штатов задержала алмазы с алмазных месторождений Маранге в Зимбабве, поскольку при их добыче использовался принудительный труд.
Закон США запрещает ввоз товаров, полностью или частично произведенных принудительным трудом, в частности осужденными, наемными рабочими , а также детьми.
В службе заявили, что выдача приказов об удержании была основана на информации, которую служба получила и проанализировала, что указывает на то, что продукты производятся полностью или частично с использованием принудительного труда.
Таможенная и пограничная служба также задержала золото из Демократической Республики Конго (ДРК), костный уголь из Бразилии, одежду из Китая и резиновые перчатки из Малайзии.
«Основная часть миссии службы - содействие законной торговле и путешествиям, - сказал исполняющий обязанности комиссара CBP Марк Морган (Mark Morgan). - Выпуск службой этих пяти приказов об удержании показывает, что если мы подозреваем, что продукт изготовлен с использованием принудительного труда, мы снимаем этот продукт с продаж в США».
Представители службы также заявили, что импортеры имеют возможность либо снова экспортировать задержанные грузы в любое время, либо представить Таможенной и пограничной службе информацию, демонстрирующую, что товары были произведены без использования принудительного труда.
Blue Nile, онлайн-ювелир из США, недавно внес в черный список алмазы из Зимбабве из-за предполагаемых нарушений прав человека в Маранге.
Правозащитные организации настаивают на том, чтобы зимбабвийские алмазы были классифицированы как «конфликтные алмазы» и были запрещены на мировых рынках.
В прошлом апреле Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG) обратился к ООН с просьбой классифицировать зимбабвийские камни как «кровавые алмазы». 
Тогда Tiffany заявила, что не будет покупать алмазы у Анголы и Зимбабве. 
Государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company планирует увеличить добычу алмазов в этом году до 4,1 млн каратов алмазов с 2,8 млн каратов камней в 2018 году.  

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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