TAGS реализовала на тендере 85% алмазного сырья из Южной Африки и Анголы

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Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) провела с 20 по 27 сентября свой тендер по продаже алмазов и представила камни, добытые в Южной Африке и Анголе. Несмотря на нынешний сложный для рынка период, TAGS зарегистрировала несколько новых компаний, которые она надеется регулярно видеть на своих аукционах, и продала в регионе около 85% представленных товаров.









Фото: TAGS







За последние 2 тендера клиенты TAGS сообщили, что достигнутые цены являются хорошим отражением текущего состояния рынка. Они отметили, что для них выгодно покупать только те товары, которые им требуются, и в финансовом объеме, который они могут контролировать.

Многие клиенты посетили Гонконгскую выставку драгоценных камней и ювелирных изделий, которая прошла не очень успешно. Некоторые клиенты отметили, что им было приятно видеть, что «проблемных продавцов» было очень мало, что, возможно, свидетельствует о том, что цены больше не будут снижаться.

Одновременно с проведением тендера Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange) провела алмазную конференцию, которая проходит раз в два года. В ней приняли участие все ведущие представители алмазной отрасли со всего мира, а также все ведущие горнодобывающие компании. TAGS стала золотым спонсором мероприятия и была рада принять нескольких важных представителей добывающих компаний на гала-ужине 26 сентября 2019 года.

Кроме того, TAGS была удостоена чести стать первым аукционным домом, который использовал новую тендерную площадку мирового класса в башне «Алмас», что подчеркивает тесные профессиональные отношения компании с Дубайским центром биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) и DDE. Энтони Питер (Anthony Peter), владелец TAGS, был удостоен чести быть одним из сановников, открывших объект.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished