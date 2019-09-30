De Beers и ООН обучают женщин-микропредпринимателей на юге Африки

De Beers объединилась с Организацией Объединенных Наций (ООН) для обучения более 700 женщин-микропредпринимателей в Намибии и Южной Африке.Недавно в Ботсване была запущена программа «Увеличение количества микропредприятий, принадлежащих женщинам» (Accelerating Women Owned Micro-Enterprise, AWOME).Ориентируясь на регионы с высоким уровнем безработицы, где возможности трудоустройства ограничены, целью программы AWOME является создание устойчивой сети поддержки путем наращивания потенциала местных инструкторов для понимания конкретных проблем, с которыми сталкиваются женщины-микропредприниматели в этих регионах, а также создание сети поддержки сверстников, сказал De Beers.До настоящего времени программа оказывала поддержку целому ряду микропредпринимателей, в том числе механикам, детским аниматорам, фермерам, парикмахерам и портным.«Доказано, что поддержка женщин и девочек в повышении их квалификации и усилении их влияния в коммерческом секторе максимально увеличивает возможности для развития общества, поскольку женщины реинвестируют большую часть своего дохода обратно в свои общины, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). -Изменения, которые мы видим в людях в результате программы AWOME, сами по себе удивительны, но изменения в обществе в целом удивляют еще больше».Партнерство De Beers со структурой Организации Объединённых Наций «ООН-Женщины» (UN Women) также привело к тому, что компания поставила перед собой цель достижения гендерного паритета при назначении на руководящие должности.Уровень назначения женщин на руководящие должности увеличился до 38% с 22% в начале партнерских отношений между компанией и организацией.