АЛРОСА направит на выплату дивидендов за I полугодие 100% от свободного денежного потока за период

Внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), состоявшееся 30 сентября 2019 года, приняло решение выплатить дивиденды по результатам I полугодия 2019 года в размере 28,3 млрд руб. или 3 руб. 84 коп. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов компания направит 100% свободного денежного потока за соответствующий период.Дивидендная доходность за I полугодие 2019 года составит около 5%.Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет определен по состоянию на 14 октября 2019 года.В июне 2019 года Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил новую редакцию Положения о дивидендной политике, уточнив методику определения размера дивидендных платежей. Так, если значение показателя «Чистый долг/EBITDA» на конец первого полугодия или года соответствует диапазону 0,0-0,5х (не включая 0,5х), то размер полугодовых дивидендных платежей составляет 100% от свободного денежного потока за соответствующее полугодие отчетного года, но не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.