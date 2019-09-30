АЛРОСА направит на выплату дивидендов за I полугодие 100% от свободного денежного потока за период

Дивидендная доходность за I полугодие 2019 года составит около 5%.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет определен по состоянию на 14 октября 2019 года.
В июне 2019 года Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил новую редакцию Положения о дивидендной политике, уточнив методику определения размера дивидендных платежей. Так, если значение показателя «Чистый долг/EBITDA» на конец первого полугодия или года соответствует диапазону 0,0-0,5х (не включая 0,5х), то размер полугодовых дивидендных платежей составляет 100% от свободного денежного потока за соответствующее полугодие отчетного года, но не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.