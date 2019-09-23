Vast привлекла 1,8 млн фунтов стерлингов для операций в Зимбабве

Горнодобывающая компания, зарегистрированная на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что денежные средства, полученные от подписки, включая оплату уже понесенных расходов, будут использованы для мобилизации и для общих целей, необходимых для организации своей деятельности по горной добыче в Зимбабве.
В Vast заявили, что фирма также планирует подписать обязательную документацию для финансирования на сумму $13,5 млн в конце этой недели.
Недавно Vast подписала соглашение о создании совместного предприятия с Chiadzwa Mineral Resources (CMR) по добыче алмазов в районе Чиадзва (Маранге) в Зимбабве.
CMR - компания, которая представляет интересы сообщества Чиадзва при проведении операций на алмазной концессии в районе Чиадзва.
Это привело к созданию предприятия Katanga Mining, которое, в свою очередь, должно подписать соглашение о создании совместного предприятия на следующей неделе с государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
Vast Dallaglio Investments, которая принадлежит компании на 25%, также приобрела пакет акций в размере 95% в золотодобывающем руднике Эврика (Eureka) в Зимбабве в начале этого года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished