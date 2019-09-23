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02 сентября 2019

Vast привлекла 1,8 млн фунтов стерлингов для операций в Зимбабве

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VAST_Resources_logo.jpgVast Resources привлекла в общей сложности 1,8 млн фунтов стерлингов до вычета расходов путем выпуска 902,5 млн обыкновенных акций по цене 0,20 пенса за акцию.
Горнодобывающая компания, зарегистрированная на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что денежные средства, полученные от подписки, включая оплату уже понесенных расходов, будут использованы для мобилизации и для общих целей, необходимых для организации своей деятельности по горной добыче в Зимбабве.
В Vast заявили, что фирма также планирует подписать обязательную документацию для финансирования на сумму $13,5 млн в конце этой недели.
Недавно Vast подписала соглашение о создании совместного предприятия с Chiadzwa Mineral Resources (CMR) по добыче алмазов в районе Чиадзва (Маранге) в Зимбабве.
CMR - компания, которая представляет интересы сообщества Чиадзва при проведении операций на алмазной концессии в районе Чиадзва. 
Это привело к созданию предприятия Katanga Mining, которое, в свою очередь, должно подписать соглашение о создании совместного предприятия на следующей неделе с государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
Vast Dallaglio Investments, которая принадлежит компании на 25%, также приобрела пакет акций в размере 95% в золотодобывающем руднике Эврика (Eureka) в Зимбабве в начале этого года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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