Эксклюзив

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

Вчера

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Ученые создали материал, не уступающий по твердости алмазу

Сегодня
Новости

Ученые из России, Германии и Швеции сумели создать самый твердый материал после алмаза, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИТУ «МИСиС". Согласно материаловедам, которые и создали этот материал, он не распадается при падении давления и температуры. 
"Обычно материалы, модифицированные при сверхвысоких давлениях, не способны сохранять свои свойства после извлечения из алмазной наковальни, однако в данном случае коллег-экспериментаторов ждал успех, - привело агентство заявление одного из авторов работы, сотрудника НИТУ "МИСиС" Игоря Абрикосова. - Мы промоделировали его на суперкомпьютере. Результаты расчетов совпали с экспериментальными данными и объяснили необычные свойства нового материала».
Ученые получили супертвердый материал, нагрев рений в алмазной наковальне до 1700 °C, затем сжав его до 900 тыс. атмосфер и пропустив через него азот. Проведя расчеты и вычислив структуру пернитрида рения, ученые нашли более простой способ его синтеза - вещество можно получить с помощью обычного пресса, заменив при этом чистый азот на азид аммония. В том случае достаточно сжать рений на 365 тысяч атмосфер.
В сообщении также говорится, что объемный модуль упругости нового вещества составляет 428 гигапаскаль, в то время как у алмаза этот показатель составляет 441 ГПа.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished