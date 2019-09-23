Ученые создали материал, не уступающий по твердости алмазу

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Ученые из России, Германии и Швеции сумели создать самый твердый материал после алмаза, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИТУ «МИСиС". Согласно материаловедам, которые и создали этот материал, он не распадается при падении давления и температуры.

"Обычно материалы, модифицированные при сверхвысоких давлениях, не способны сохранять свои свойства после извлечения из алмазной наковальни, однако в данном случае коллег-экспериментаторов ждал успех, - привело агентство заявление одного из авторов работы, сотрудника НИТУ "МИСиС" Игоря Абрикосова. - Мы промоделировали его на суперкомпьютере. Результаты расчетов совпали с экспериментальными данными и объяснили необычные свойства нового материала».

Ученые получили супертвердый материал, нагрев рений в алмазной наковальне до 1700 °C, затем сжав его до 900 тыс. атмосфер и пропустив через него азот. Проведя расчеты и вычислив структуру пернитрида рения, ученые нашли более простой способ его синтеза - вещество можно получить с помощью обычного пресса, заменив при этом чистый азот на азид аммония. В том случае достаточно сжать рений на 365 тысяч атмосфер.

В сообщении также говорится, что объемный модуль упругости нового вещества составляет 428 гигапаскаль, в то время как у алмаза этот показатель составляет 441 ГПа.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург