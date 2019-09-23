Эксклюзив

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

Вчера

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Китайские миллениалы заявляют, что бриллианты навсегда

Сегодня
Новости

В последнее время китайские миллениалы проявляют особый интерес к ювелирным украшениям с бриллиантами. Молодые китайцы постепенно признают идею вечной любви, которой наделены кольца с бриллиантами, и все больше международных розничных торговцев ювелирными изделиями класса люкс делают ставку на Китай для своего будущего роста, сообщают средства массовой информации. Украшения с бриллиантами все чаще используются для празднования свадебных годовщин в Китае. Предыдущая тенденция заключалась в покупке ювелирных изделий из чистого золота. Рыночная доля золотых украшений упала до 18,4% в прошлом году с 28,1% в 2011 году, что открывает потенциал для роста торговли алмазами, согласно данным исследовательского института LeadLeo Research Institute. 
Поскольку ювелирные изделия с бриллиантами стоят дорого, люди покупают их реже. Они, как правило, совершают покупку после тщательного изучения украшения. Таким образом, только известные бренды и высококачественные бриллианты с красивым дизайном более востребованы потребителями. Молодые китайские потребители стали основой торговли ювелирными изделиями с бриллиантами, и социальные сети являются для них важным каналом получения соответствующей информации, поэтому для бриллиантовых брендов крайне важно повысить свою популярность и репутацию с помощью социальных сетей.
Ювелирные изделия с бриллиантами покупают не только для подарков, но и для ношения, и число таких покупок растет с каждым годом. Некоторые молодые потребители, как правило, покупают более двух украшений с бриллиантами, чтобы носить их с разными нарядами и по разным случаям.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished