Китайские миллениалы заявляют, что бриллианты навсегда

Поскольку ювелирные изделия с бриллиантами стоят дорого, люди покупают их реже. Они, как правило, совершают покупку после тщательного изучения украшения. Таким образом, только известные бренды и высококачественные бриллианты с красивым дизайном более востребованы потребителями. Молодые китайские потребители стали основой торговли ювелирными изделиями с бриллиантами, и социальные сети являются для них важным каналом получения соответствующей информации, поэтому для бриллиантовых брендов крайне важно повысить свою популярность и репутацию с помощью социальных сетей.
Ювелирные изделия с бриллиантами покупают не только для подарков, но и для ношения, и число таких покупок растет с каждым годом. Некоторые молодые потребители, как правило, покупают более двух украшений с бриллиантами, чтобы носить их с разными нарядами и по разным случаям.