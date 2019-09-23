Китайские миллениалы заявляют, что бриллианты навсегда

Сегодня

В последнее время китайские миллениалы проявляют особый интерес к ювелирным украшениям с бриллиантами. Молодые китайцы постепенно признают идею вечной любви, которой наделены кольца с бриллиантами, и все больше международных розничных торговцев ювелирными изделиями класса люкс делают ставку на Китай для своего будущего роста, сообщают средства массовой информации. Украшения с бриллиантами все чаще используются для празднования свадебных годовщин в Китае. Предыдущая тенденция заключалась в покупке ювелирных изделий из чистого золота. Рыночная доля золотых украшений упала до 18,4% в прошлом году с 28,1% в 2011 году, что открывает потенциал для роста торговли алмазами, согласно данным исследовательского института LeadLeo Research Institute.

Поскольку ювелирные изделия с бриллиантами стоят дорого, люди покупают их реже. Они, как правило, совершают покупку после тщательного изучения украшения. Таким образом, только известные бренды и высококачественные бриллианты с красивым дизайном более востребованы потребителями. Молодые китайские потребители стали основой торговли ювелирными изделиями с бриллиантами, и социальные сети являются для них важным каналом получения соответствующей информации, поэтому для бриллиантовых брендов крайне важно повысить свою популярность и репутацию с помощью социальных сетей.

Ювелирные изделия с бриллиантами покупают не только для подарков, но и для ношения, и число таких покупок растет с каждым годом. Некоторые молодые потребители, как правило, покупают более двух украшений с бриллиантами, чтобы носить их с разными нарядами и по разным случаям.





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished