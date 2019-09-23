De Beers придерживается политики предоставления гибкости покупателям алмазов - СМИ

De Beers продолжила проводить политику предоставления гибкости своим покупателям алмазов ввиду текущего слабого спроса на алмазное сырье, сообщает Bloomberg.Неназванные источники, которые присутствовали на сентябрьских распродажах сайтхолдеров в Габороне, Ботсвана, заявили, что компания позволила покупателям отобрать половину камней в каждой предложенной партии алмазов.Им также была предоставлена ​​возможность продать обратно De Beers несколько алмазов на выгодных условиях.«В этом году покупатели все больше расстраивались из-за стоимости алмазов, проданных De Beers, поскольку цены на бриллианты упали, - говорится в сообщении агентства. - Это привело к тому, что покупатели получили маленькую прибыль, а в некоторых случаях и понесли убытки от камней, приобретенных у De Beers и ее российского конкурента ПАО «Алроса». Проблемы отрасли связаны с переизбытком бриллиантов, что привело к гораздо более резкому падению цен на бриллианты, чем на необработанные камни».В июле прошлого года исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) заявил, что в отрасли нет структурных проблем, хотя он признает, что для клиентов это непростое время.В августе компания продала алмазов на сумму $280 млн, что на 44% меньше, чем годом ранее.Продажи фирмы в этом году примерно на $1 млрд ниже, чем в предыдущем году.