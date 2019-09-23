Эксклюзив

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

Вчера

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

De Beers придерживается политики предоставления гибкости покупателям алмазов - СМИ

Сегодня
Новости

de_beers_logo.pngDe Beers продолжила проводить политику предоставления гибкости своим покупателям алмазов ввиду текущего слабого спроса на алмазное сырье, сообщает Bloomberg.
Неназванные источники, которые присутствовали на сентябрьских распродажах сайтхолдеров в Габороне, Ботсвана, заявили, что компания позволила покупателям отобрать половину камней в каждой предложенной партии алмазов.
Им также была предоставлена ​​возможность продать обратно De Beers несколько алмазов на выгодных условиях.
«В этом году покупатели все больше расстраивались из-за стоимости алмазов, проданных De Beers, поскольку цены на бриллианты упали, - говорится в сообщении агентства. - Это привело к тому, что покупатели получили маленькую прибыль, а в некоторых случаях и понесли убытки от камней, приобретенных у De Beers и ее российского конкурента ПАО «Алроса». Проблемы отрасли связаны с переизбытком бриллиантов, что привело к гораздо более резкому падению цен на бриллианты, чем на необработанные камни».
В июле прошлого года исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) заявил, что в отрасли нет структурных проблем, хотя он признает, что для клиентов это непростое время.
В августе компания продала алмазов на сумму $280 млн, что на 44% меньше, чем годом ранее.
Продажи фирмы в этом году примерно на $1 млрд ниже, чем в предыдущем году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished