Президенты WFDB поддержали развитие технологии блокчейн для большей прозрачности в отрасли

На совещании президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) после специальной сессии, посвященной технологии блокчейн и отслеживанию источников поставок алмазов, было принято решение предпринять дальнейшие шаги в отношении необходимости повышения прозрачности операций с алмазами.Это решение было принято после обсуждения выводов, представленных группой по прослеживаемости, происхождению камней и технологии блокчейн, в которую вошли Фериэль Зеруки (Feriel Zerouki) из De Beers, Кеннеди Хемутеня (Kennedy Hemutenya) из NAMDIA, президент Лондонской алмазной биржи (London Diamond Bourse) Алан Коэн (Alan Cohen), глава по международным отношениям АЛРОСА Питер Карачиев (Peter Karachiev), Джеймс Бернард (James Bernard), директор по продажам в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) и Айрис Ван дер Векен (Iris Van Der Veken), исполнительный директор Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), модератором выступил Питер Миус (Peter Meeus), почетный председатель Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange).Эрни Блом (Ernie Blom), президент WFDB, сказал: «Фрагментированный характер отрасли означает, что существует дефицит информации о драгоценных камнях и ювелирных компаниях. Недавние мошенничества, совершенные несколькими преступниками, также заставили банки и финансовые институты не доверять отрасли. Они также требуют большей прозрачности в промышленности».«В рамках своего соответствия требованиям правил по борьбе с отмыванием денег каждый участник отрасли должен иметь и поддерживать надлежащую программу CDD (обычно она также называется «Знай своего клиента», «Знай своего поставщика» или «Знай своего контрагента») для каждого из своих клиентов и поставщиков с соответствующими подтверждающими документами и регулярными обновлениями информации. В среднем 80% информации в любой программе «Знай своего клиента» распространено. Если 10 учреждений-членов продают одному и тому же клиенту, и у каждого из них есть свой отдельный номер программы для этого клиента, то их клиент должен будет заполнить 10 форм программы, большинство из которых будут повторять информацию на 80-90% и содержать уникальную информацию на 10-20%. Торговля бриллиантами традиционно представляет собой сегмент «бизнес для бизнеса» (B2B), где основная часть транзакций осуществляется между определенным набором клиентов. Предполагается, что бриллиант переходит из рук в руки 7-8 раз, прежде чем он, наконец, будет продан потребителю. Для WFDB это создает потребность в общей платформе еще более насущной, чтобы обеспечить большую прозрачность в отрасли », - добавил Блом.В ходе панельной дискуссии был сделан вывод, что конечные потребители действительно заботятся о том, что они покупают, и хотят получить адекватную гарантию от алмазных компаний. Они хотят быть уверены, что их покупка вносит положительный вклад.Блом далее объяснил: «Поскольку 98% всех проданных алмазов массой ниже 7 единиц, эта технологическая революция не произойдет в одночасье. Для среднего потока алмазного трубопровода, которым является Всемирная федерация алмазных бирж, насчитывающая 30 000 членов по всему миру, это новое событие приходит в трудное время».В тот момент, когда кредитование снижается, прибыль сокращается, а цены на алмазное сырье и бриллианты падают, денег на маркетинг и проекты в области устойчивого развития остается мало.Алан Коэн, президент Лондонской алмазной биржи, который был участником дискуссии, сказал: «Не существует чудодейственной формулы для противодействия происходящим переменам. Это будет выбор между прыжком на поезде или пропуском поездки. Мы должны принять новые технологии».«WFDB принял тот факт, что блокчейн-технология появилась, чтобы остаться, но она должна быть практичной и доступной для каждого члена, который хочет этого, а не только для избранных. WFDB решил обратиться к краткому списку экспертов по блокчейн-технологиям, чтобы помочь в разработке лучших решений в алмазной отрасли», - заключил Блом.