Vast на шаг ближе к алмазам Маранге

Vast Resources подписала соглашение о создании совместного предприятия с Chiadzwa Mineral Resources (CMR) для добычи алмазов в районе Чиадзва (Маранге) в Зимбабве.CMR - компания, которая представляет интересы сообщества Чиадзва при проведении операций на алмазной концессии в районе Чиадзва.Это привело к созданию предприятия Katanga Mining, которое, в свою очередь, должно подписать соглашение о создании совместного предприятия на следующей неделе с государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).«Это начало новой эпохи в Зимбабве, и работать вместе с правительством и обществом было очень приятно, - сказал исполнительный директор Vast Эндрю Прелеа (Andrew Prelea). - Быть ​​частью этого знакового проекта имеет большое значение для всех заинтересованных сторон, поскольку он является первым в своем роде, где сообщество получит прямую выгоду от природных ресурсов в своем сообществе».Информация о совместном предприятии сообщества Чиадзва будет раскрыта одновременно с объявлением о создании совместного предприятия ZCDC.