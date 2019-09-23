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02 сентября 2019

Vast на шаг ближе к алмазам Маранге

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VAST_Resources_logo.jpgVast Resources подписала соглашение о создании совместного предприятия с Chiadzwa Mineral Resources (CMR) для добычи алмазов в районе Чиадзва (Маранге) в Зимбабве.
CMR - компания, которая представляет интересы сообщества Чиадзва при проведении операций на алмазной концессии в районе Чиадзва.
Это привело к созданию предприятия Katanga Mining, которое, в свою очередь, должно подписать соглашение о создании совместного предприятия на следующей неделе с государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).
«Это начало новой эпохи в Зимбабве, и работать вместе с правительством и обществом было очень приятно, - сказал исполнительный директор Vast Эндрю Прелеа (Andrew Prelea). - Быть ​​частью этого знакового проекта имеет большое значение для всех заинтересованных сторон, поскольку он является первым в своем роде, где сообщество получит прямую выгоду от природных ресурсов в своем сообществе».
Информация о совместном предприятии сообщества Чиадзва будет раскрыта одновременно с объявлением о создании совместного предприятия ZCDC.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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