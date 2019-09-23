Josyfon стала стокистом De Beers Group Industry Services в Великобритании

Сделав ставку на бриллиантах весом 0.70 - 2 карата, цвета D-J и
чистоты VS-SI, Josyfon отныне предложит узнаваемую и авторитетную альтернативу другим выдаваемым в настоящее время в мире сертификатам бриллиантов.
De Beers Group Industry Services производит оценку только природных и необработанных алмазов в своих лабораториях в Великобритании, в окрестностях Лондона, а также в Антверпене и Сурате. Стандарты классификации алмазов доступны для загрузки с веб-сайта De Beers Group Industry Services по адресу www.debeersgroupservices.com.
«Хотя наши сертификаты являются новинкой для отрасли в Великобритании, название De Beers Group таковой не является, и наши сертификаты несут с собой более чем 120-летний опыт работы с алмазами. Классификация от имени, которое признает мировая общественность, - это удивительная возможность для ритейлеров взаимодействовать со своими потребителями», - прокомментировал Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall), президент De Beers Group Industry Services.