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Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

Сегодня

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Josyfon стала стокистом De Beers Group Industry Services в Великобритании

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josyfon_logo.jpegJosyfon, оптовый торговец бриллиантами в третьем поколении, базирующийся в историческом центре Лондона - Хэттон-Гардене,  стал первым алмазным дилером в Великобритании, который создает сток бриллиантов с сертификатами De Beers Group Industry Services. 
Сделав ставку на бриллиантах весом 0.70 - 2 карата, цвета D-J и
чистоты VS-SI, Josyfon отныне предложит узнаваемую и авторитетную альтернативу другим выдаваемым в настоящее время в мире сертификатам бриллиантов. 
De Beers Group Industry Services производит оценку только природных и необработанных алмазов в своих лабораториях в Великобритании, в окрестностях Лондона, а также в Антверпене и Сурате. Стандарты классификации алмазов доступны для загрузки с веб-сайта De Beers Group Industry Services по адресу www.debeersgroupservices.com
«Хотя наши сертификаты являются новинкой для отрасли в Великобритании, название De Beers Group таковой не является, и наши сертификаты несут с собой более чем 120-летний опыт работы с алмазами. Классификация от имени, которое признает мировая общественность, - это удивительная возможность для ритейлеров взаимодействовать со своими потребителями», - прокомментировал Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall), президент De Beers Group Industry Services.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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