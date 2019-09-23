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02 сентября 2019

Richemont приобрела Buccelatti

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Новости

richemont_logo_2.pngШвейцарская компания Richemont, специализирующаяся на товарах класса «люкс», объявила, что приобрела 100% акций Buccellati Holding Italia S. p.A., компании, которая владеет известным итальянским ювелирным домом Buccellati. 
Richemont выкупила акции у Gangtai Group Corporation Limited, частного конгломерата, укрепляющего позиции в потребительской, культурной, финансовой и медицинской отраслях.
Buccellati была основана в Милане в 1919 году Марио Буччеллати (Mario Buccellati). Все ювелирные изделия компании изготавливаются вручную в ее четырех мастерских в Италии в технике, восходящей к эпохе Возрождения. Компания также активна в производстве часов и столового серебра.
«Отличаясь значимым наследием, мастерством и семейным духом, Buccellati является одним из немногих домов на динамичном рынке фирменных ювелирных изделий, который дополняет наши ювелирные дома с точки зрения стиля, происхождения и мастерства. Buccellati отвечает потребностям сегодняшних клиентов, которые ищут творческие ювелирные изделия с уникальным по своей своеобразности дизайном», - прокомментировал приобретение Иоганн Руперт (Johann Rupert), председатель Richemont. 
Сделка была закрыта 26 сентября 2019 года, она не окажет существенного финансового влияния на консолидированные чистые активы Richemont или операционные результаты компании за год, который закончится 31 марта 2020 года.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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