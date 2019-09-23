«De Beers не помогает сокращать бедность и неравенство в Ботсване»

Высокие уровни бедности и неравенства в Ботсване были представлены компании De Beers, так как между алмазодобывающим гигантом и правительством была заключена давняя алмазная сделка.На прошлой неделе исполнительный директор «Инициативы открытого общества Южной Африки» (Open Society Initiative for Southern Africa, OSISA) Сипосами Малунга (Siphosami Malunga) выступил с публичной лекцией в Университете Ботсваны, в которой он заявил, что очень печально, что страна, которая богата алмазами, является одной из ведущих по показателям неравенства.«В Южной Африке мы понимаем, что существует высокий уровень неравенства, потому что экономика в первую очередь была создана для богатого белого населения, - привело агенство Patriot его заявление в воскресенье. - Экономика предусматривает эксплуатацию негров. Алмазы должны также приносить пользу Ботсване, но сейчас это не так».Малунга выразил обеспокоенность тем, что, хотя срок действия действующего контракта по алмазному соглашению истекает в марте 2021 года, он не является проблемой в текущих кампаниях по проведению выборов в этом году.«Правящая партия… продолжает переговоры о возобновлении переговоров в условиях полной секретности, что вызывает опасения по поводу другой секретной сделки, которая может быть даже хуже, чем текущая сделка, - сказал он. - Перед этим власти Демократической партии Ботсваны должны раскрыть своим гражданам подробный характер этой сделки».Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, обеспечивает почти 50% государственных доходов, вносит 33% в ВВП и более 80% иностранных доходов в южноафриканскую страну.Компания, которая обеспечивает основную часть алмазов De Beers, произвела 24,132 млн каратов в 2018 году, что на 6% больше по сравнению с 22,684 млн каратов годом ранее.