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26 августа 2019

«De Beers не помогает сокращать бедность и неравенство в Ботсване»

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de_beers_logo.pngВысокие уровни бедности и неравенства в Ботсване были представлены компании De Beers, так как между алмазодобывающим гигантом и правительством была заключена давняя алмазная сделка.
На прошлой неделе исполнительный директор «Инициативы открытого общества Южной Африки» (Open Society Initiative for Southern Africa, OSISA) Сипосами Малунга (Siphosami Malunga) выступил с публичной лекцией в Университете Ботсваны, в которой он заявил, что очень печально, что страна, которая богата алмазами, является одной из ведущих по показателям неравенства.
«В Южной Африке мы понимаем, что существует высокий уровень неравенства, потому что экономика в первую очередь была создана для богатого белого населения, - привело агенство Patriot его заявление в воскресенье. - Экономика предусматривает эксплуатацию негров. Алмазы должны также приносить пользу Ботсване, но сейчас это не так».
Малунга выразил обеспокоенность тем, что, хотя срок действия действующего контракта по алмазному соглашению истекает в марте 2021 года, он не является проблемой в текущих кампаниях по проведению выборов в этом году.
«Правящая партия… продолжает переговоры о возобновлении переговоров в условиях полной секретности, что вызывает опасения по поводу другой секретной сделки, которая может быть даже хуже, чем текущая сделка, - сказал он. - Перед этим власти Демократической партии Ботсваны должны раскрыть своим гражданам подробный характер этой сделки».
Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, обеспечивает почти 50% государственных доходов, вносит 33% в ВВП и более 80% иностранных доходов в южноафриканскую страну.
Компания, которая обеспечивает основную часть алмазов De Beers, произвела 24,132 млн каратов в 2018 году, что на 6% больше по сравнению с 22,684 млн каратов годом ранее.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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