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26 августа 2019

Lucara добыла два фантазийных алмаза на Карове

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Lucara Diamond добыла голубой алмаз весом 9,74 карата и розовый камень массой 4,13 карата в ходе прямого обогащения руды в южной доле рудника Карове (Karowe) в Ботсване, который полностью принадлежит компании.
Lucara произвела алмазы вскоре после продажи голубого алмаза весом 2,24 карата по средней цене в $347 222 за карат. 

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                                 Фото: Lucara


«Lucara очень довольна добычей этих редких, крупных, фантазийных камней, которые могут внести значительный вклад в наше регулярное производство крупных и дорогостоящих алмазов типа IIa», - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas).
Другие исторические цветные камни, которые ранее были добыты на Карове, включают алмаз «Aven Blue» весом 9,46, который был продан в 2012 году за $477 000 за карат.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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