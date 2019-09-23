АЛРОСА завершила сделку по покупке смоленского «Кристалла»

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В четверг Росимущество подписало договор, по которому 100% акций алмазогранильного предприятия «Кристалл», находящегося в федеральной собственности, переходят во владение компании АЛРОСА. В результате совершения сделки, говорится в сообщении Росимущества, в бюджет Российской Федерации поступит 1,886 млрд руб.«Кристалл» - крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также их главный экспортер в стране, указывает федеральное агентство, отмечая, что «вертикальная интеграция двух компаний будет способствовать развитию алмазогранильной отрасли» и что в «результате сделки необходимые компетенции будут сконцентрированы в АК «АЛРОСА» (ПАО), что позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность объединенной компании».