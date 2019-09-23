Эксклюзив
Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?
ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...
23 сентября 2019
Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны
Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...
16 сентября 2019
«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик
Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...
09 сентября 2019
Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...
02 сентября 2019
Работая с учетом своих слабых и сильных сторон
Канон Джхавери (Canon Jhaveri) рос, наблюдая за отцом-дилером бриллиантов и своим дядей, занимавшимся бриллиантами. Сверкание бриллиантов восхищало маленького мальчика, который становился все больше заинтригованным при каждом своем...
26 августа 2019
АЛРОСА завершила сделку по покупке смоленского «Кристалла»
«Кристалл» - крупнейший в России и Европе производитель бриллиантов, а также их главный экспортер в стране, указывает федеральное агентство, отмечая, что «вертикальная интеграция двух компаний будет способствовать развитию алмазогранильной отрасли» и что в «результате сделки необходимые компетенции будут сконцентрированы в АК «АЛРОСА» (ПАО), что позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность объединенной компании».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург