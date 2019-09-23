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26 августа 2019

Члены WDC соберутся на ежегодное собрание 2-3 октября в Антверпене

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wdc_logo.pngЧлены Всемирного алмазного cовета (World Diamond Council, WDC) соберутся на ежегодное общее собрание организации 2-3 октября в бельгийском Антверпене. 
Ежегодное собрание членов WDC представляет собой возможность рассмотреть позицию алмазной и ювелирной промышленности в отношении Cистемы сертификации Кимберлийского процесса (КП) менее чем за два месяца до того, как КП завершит свой нынешний цикл реформ и обзоров.
Общее собрание WDC 2019 года организует Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), который вечером 3 октября проведет торжественный ужин для участников совещания, а также представителей местной алмазной индустрии, правительства Бельгии и Европейского союза,  членов дипломатического корпуса.
Официальным местом проведения собрания WDC 3 октября станет музей DIVA в историческом центре Антверпена. Он является крупнейшим в мире хранилищем, посвященным бриллиантам и ювелирным ремеслам. 
Совет директоров WDC встретится 2 октября в штаб-квартире AWDC, а вечером следующего дня в помещении Антверпенской алмазной биржи состоится гала-ужин.
«WDC играет активную роль в процессе обзора и реформы КП, который достиг критически важной фазы. Ежегодное общее собрание позволит нашим экспертам представить участникам встречи доклад о состоянии дел и совместно обсудить то, как мы продвигаемся вперед. Это также предоставит возможность дать оценку инструментам, которые разрабатываются для реализации расширенной системы гарантий WDC, которая была утверждена в прошлом году», - заявил Стефан Фишлер (Stephane Fischler), президент организации. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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