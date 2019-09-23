Ювелиры Америки объявили номинантов премии GEM Awards 2020

Ювелиры Америки (Jewelers of America), национальная торговая ассоциация в поддержку компаний, обслуживающих рынок ювелирных изделий, и комитет по присуждению премий GEM Awards объявили номинантов на премию GEM 2020 года в категориях ювелирного дизайна, медийного мастерства и инновационного подхода в розничной торговле.Победители в этих категориях будут объявлены в прямом эфире во время 18-й ежегодной церемонии вручения GEM Awards в пятницу, 10 января, в Нью-Йорке.Премиями GEM Awards награждаются персоналии и бренды, чья работа повышает видимость и статус ювелирных украшений и часов.Номинантами на присуждение премии GEM за дизайн ювелирных украшений стали: Анна Коури (Ana Khouri), Никос Коулис ( Nikos Koulis) и Карло Тральо (Carlo Traglio).Номинантами премии за медиийное мастерство объявлены Энтони Демарко (Anthony DeMarco), автор статей об индустрии роскошных ювелирных изделий и часов, Рэйчел Гаррахан (Rachel Garrahan), директор рубрики ювелирных изделий и часов в британском журнале Vogue, Таня Дюкс (Tanya Dukes), автор публикаций и стилист, специализирующаяся на ювелирных изделиях.В категории успешный розничный торговец в тройку номинантов вошли компании Foundrae, HODINKEE Shop и TWIST.