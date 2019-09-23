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26 августа 2019

Ювелиры Америки объявили номинантов премии GEM Awards 2020

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news_19092018_ja.pngЮвелиры Америки (Jewelers of America), национальная торговая ассоциация в поддержку компаний, обслуживающих рынок ювелирных изделий, и комитет по присуждению премий GEM Awards объявили номинантов на премию GEM 2020 года в категориях ювелирного дизайна, медийного мастерства и инновационного подхода в розничной торговле. 
Победители в этих категориях будут объявлены в прямом эфире во время 18-й ежегодной церемонии вручения GEM Awards в пятницу, 10 января, в Нью-Йорке. 
Премиями GEM Awards награждаются персоналии и бренды, чья работа повышает видимость и статус ювелирных украшений и часов. 
Номинантами на присуждение премии GEM за дизайн ювелирных украшений стали: Анна Коури (Ana Khouri), Никос Коулис ( Nikos Koulis) и Карло Тральо (Carlo Traglio).
Номинантами премии за медиийное мастерство объявлены Энтони Демарко (Anthony DeMarco), автор статей об индустрии роскошных ювелирных изделий и часов, Рэйчел Гаррахан (Rachel Garrahan), директор рубрики ювелирных изделий и часов  в британском журнале Vogue, Таня Дюкс (Tanya Dukes), автор публикаций и стилист, специализирующаяся на ювелирных изделиях. 
В категории успешный розничный торговец в тройку номинантов вошли компании Foundrae, HODINKEE Shop и TWIST. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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