Инновационный переворот в отрасли - центральная тема дискуссий на Дубайской алмазной конференции

Вчера

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), ведущая в мире свободная зона для торговли сырьевыми товарами и предпринимательства, открыл сегодня Дубайскую алмазную конференцию (Dubai Diamond Conference, DDC), в которой приняли участие около 400 правительственных чиновников, финансистов, ритейлеров и инвесторов.

На конференции, проходившей под названием «Переворот в алмазной сфере: использование инноваций и технологий», делегаты и участники провели день, обсуждая влияние технологических достижений на алмазную отрасль и изучая возможности для создания позитивных изменений в секторе.









Фото: DDC







В своем важном обращении к участникам конференции Ахмед Али аль-Сайех (Ahmed Ali Al Sayegh), государственный министр ОАЭ, заявил: «Расположенные на мировом перекрестке, ОАЭ стали глобальным экономическим центром. Мы создали бизнес-среду мирового класса, которая привлекает инвестиции. Компании, которые приходят сюда, могут получить доступ к самым быстрорастущим рынкам в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и за ее пределами, а также легко добраться до важных рынков Запада. Туризм, финансы, торговля и логистика являются ключевыми столпами разнообразной и растущей экономики ОАЭ. Другим важным сектором, обеспечивающим наш устойчивый рост, являются алмазы. Менее чем за два десятилетия Дубай стал одним из крупнейших существующих центров торговли алмазами. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь Дубай станет крупнейшим алмазным хабом, и я уверен в этом, потому что мы в ОАЭ видим все новые и новые свидетельства, указывающие на это», - добавил он.

Открывая конференцию, Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, сказал: «В настоящее время алмазы занимают важное место в экономике, но давайте вспомним, что это не всегда так было. Двадцать лет назад в Дубае была практически нулевая торговля алмазами. Забегая вперед, можно сказать, что сегодня Дубай является самым быстрорастущим и одним из самых успешных существующих центров торговли алмазами. Благодаря видению Его Высочества, послужному списку DMCC и связи города с индустрией, о чем свидетельствует ваше сегодняшнее присутствие, Дубай скоро станет центром торговли алмазами номер один в мире».

«Торговля алмазами сталкивается с давлением со стороны многих направлений, и общее настроение среди трейдеров, поставщиков, финансистов и тех, кто работает в розничной торговле, является пессимистичным, если не сказать больше. Но если мы хотим иметь какие-либо шансы на успех, мы будем смотреть в лицо фактам, понимать технологии, формирующие производство, анализировать изменения в предпочтениях потребителей и соответствующим образом адаптироваться. DMCC и Дубай хотят быть в центре реакции отрасли на проблемы, с которыми сегодня сталкивается рынок. Вот почему мы здесь, и именно поэтому мы собрали вас», - добавил он.

Сергей Иванов, генеральный директор АЛРОСА, добавил: «Текущие перемены, с которыми мы сталкиваемся, помогут нашей отрасли перейти к более эффективному способу работы. Потребители все чаще хотят знать больше об отдельных бриллиантах, чтобы быть уверенными в надежности их источников и в том, что они оказали положительное влияние на людские сообщества, из района которых они поступили. Идентифицируя каждый бриллиант с помощью цифрового паспорта, мы демонстрируем, насколько уникальными являются добытые камни, одновременно гарантируя указание места, откуда они были добыты».

Дискуссии вокруг автоматизированного производства в алмазной промышленности были на первом плане в повестке дня. Усиление автоматизации и технологических достижений - это глобальное явление, затрагивающее все отрасли, и цепочка поставок алмазов не является исключением. Участники дискуссии сошлись во мнении, что эта тенденция не имеет признаков ослабления и что компаниям необходимо идти впереди, быстро адаптируясь к этим событиям. Обсуждали эту тему Бернольд Ричержаген (Bernold Richerzhagen), основатель и генеральный директор Synova; Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine; Фариед Салли (Faried Sallie), руководитель отдела технологий в De Beers; и Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент и руководитель лаборатории и исследований GIA.









Фото: DDC



