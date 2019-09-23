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26 августа 2019

Инновационный переворот в отрасли - центральная тема дискуссий на Дубайской алмазной конференции

Вчера
Новости

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), ведущая в мире свободная зона для торговли сырьевыми товарами и предпринимательства, открыл сегодня Дубайскую алмазную конференцию (Dubai Diamond Conference, DDC), в которой приняли участие около 400 правительственных чиновников, финансистов, ритейлеров и инвесторов.
На конференции, проходившей под названием «Переворот в алмазной сфере: использование инноваций и технологий», делегаты и участники провели день, обсуждая влияние технологических достижений на алмазную отрасль и изучая возможности для создания позитивных изменений в секторе. 

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Фото: DDC


В своем важном обращении к участникам конференции Ахмед Али аль-Сайех (Ahmed Ali Al Sayegh), государственный министр ОАЭ, заявил: «Расположенные на мировом перекрестке, ОАЭ стали глобальным экономическим центром. Мы создали бизнес-среду мирового класса, которая привлекает инвестиции. Компании, которые приходят сюда, могут получить доступ к самым быстрорастущим рынкам в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и за ее пределами, а также легко добраться до важных рынков Запада. Туризм, финансы, торговля и логистика являются ключевыми столпами разнообразной и растущей экономики ОАЭ. Другим важным сектором, обеспечивающим наш устойчивый рост, являются алмазы. Менее чем за два десятилетия Дубай стал одним из крупнейших существующих центров торговли алмазами. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь Дубай станет крупнейшим алмазным хабом, и я уверен в этом, потому что мы в ОАЭ видим все новые и новые свидетельства, указывающие на это», - добавил он.
Открывая конференцию, Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, сказал: «В настоящее время алмазы занимают важное место в экономике, но давайте вспомним, что это не всегда так было. Двадцать лет назад в Дубае была практически нулевая торговля алмазами. Забегая вперед, можно сказать, что сегодня Дубай является самым быстрорастущим и одним из самых успешных существующих центров торговли алмазами. Благодаря видению Его Высочества, послужному списку DMCC и связи города с индустрией, о чем свидетельствует ваше сегодняшнее присутствие, Дубай скоро станет центром торговли алмазами номер один в мире».
«Торговля алмазами сталкивается с давлением со стороны многих направлений, и общее настроение среди трейдеров, поставщиков, финансистов и тех, кто работает в розничной торговле, является пессимистичным, если не сказать больше. Но если мы хотим иметь какие-либо шансы на успех, мы будем смотреть в лицо фактам, понимать технологии, формирующие производство, анализировать изменения в предпочтениях потребителей и соответствующим образом адаптироваться. DMCC и Дубай хотят быть в центре реакции отрасли на проблемы, с которыми сегодня сталкивается рынок. Вот почему мы здесь, и именно поэтому мы собрали вас», - добавил он.
Сергей Иванов, генеральный директор АЛРОСА, добавил: «Текущие перемены, с которыми мы сталкиваемся, помогут нашей отрасли перейти к более эффективному способу работы. Потребители все чаще хотят знать больше об отдельных бриллиантах, чтобы быть уверенными в надежности их источников и в том, что они оказали положительное влияние на людские сообщества, из района которых они поступили. Идентифицируя каждый бриллиант с помощью цифрового паспорта, мы демонстрируем, насколько уникальными являются добытые камни, одновременно гарантируя указание места, откуда они были добыты».
Дискуссии вокруг автоматизированного производства в алмазной промышленности были на первом плане в повестке дня. Усиление автоматизации и технологических достижений - это глобальное явление, затрагивающее все отрасли, и цепочка поставок алмазов не является исключением. Участники дискуссии сошлись во мнении, что эта тенденция не имеет признаков ослабления и что компаниям необходимо идти впереди, быстро адаптируясь к этим событиям. Обсуждали эту тему Бернольд Ричержаген (Bernold Richerzhagen), основатель и генеральный директор Synova; Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine; Фариед Салли (Faried Sallie), руководитель отдела технологий в De Beers; и Том Мозес (Tom Moses), исполнительный вице-президент и руководитель лаборатории и исследований GIA. 

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Фото: DDC


Появление выращенных в лаборатории алмазов - вызывающая споры тема, - которая вызвала широкие дискуссии в последние несколько лет, стала центром обсуждения второго семинара. Поскольку технологии, используемые для создания выращенных в лаборатории алмазов, продолжают совершенствоваться, они становятся очень рентабельными в то время, когда стоимость добычи алмазов из недр земли увеличивается. Во время панельных дискуссий выступали Амиш Шах (Amish Shah), президент ALTR Created Diamonds; Билл Шор (Bill Shor), управляющий партнер Caspian VC (CVC); Стивен Люссье (Stephen Lussier), председатель и исполнительный вице-президент De Beers; и Стюарт Браун (Stuart Brown), генеральный директор Mountain Province.
Опираясь на опыт выдающихся банкиров и алмазодобытчиков, заключительный семинар рассмотрел состояние рынка в свете всех этих перемен и то, как их можно встроить в контекст алмазной отрасли. Обсуждали это Биджу Патнаик (Biju Patnaik), старший вице-президент ABN AMRO N.V; Дэви Блумаерт (Davy Blomaert), руководитель по корпоративному и институциональному банковскому обслуживанию NBF; и Джим Паундс (Jim Pounds), исполнительный вице-президент по алмазам в Dominion Diamond Mines.
В ходе конференции Nemesis International, расположенная в Дубае алмазная торговая компания, представила самый большой в мире бриллиант цвета D, когда-либо сертифицированный GIA.
Бриллиант был вырезан из самого ценного алмаза в мире “The Constellation” ("Созвездие"), который весил 812,77 карата и был приобретен по рекордной цене в 63 миллиона долларов. Процесс оценки, маркирования и огранки занял более 18 месяцев с использованием самого современного технологического оборудования, доступного сегодня алмазной промышленности. Эти три этапа были в основном завершены в ОАЭ компанией Almas Diamond Services, дочерней компанией Nemesis International, предоставляющей самые современные услуги для отрасли в башне «Алмас» в Дубае. Конечный результат этого невероятного путешествия - восемь идеально ограненных камней.
Synova, швейцарский поставщик передовых систем лазерной огранки, объявила о запуске новаторского решения в сфере автоматической огранки для производителей бриллиантов - фабрики DaVinci. Система охватывает практически весь процесс становления алмаза бриллиантом, существенно сокращая время производства камней, объединяя несколько производственных процессов в одну машину. Это также сводит процессы огранки к завершающему этапу.
Д-р Бернольд Ричержаген (Bernold Richerzhagen), основатель и генеральный директор Synova, сказал: «DaVinci - это первое на рынке автоматическое лазерное решение для полной огранки круглых бриллиантов. Это произведет революцию в производстве бриллиантов, потому что система охватывает практически весь процесс обработки алмаза до бриллианта. Ряд этапов, связанных с затратами, приемами обработки и трудоемкими процессами огранки, такими как полировка граней павильона, обточка рундиста или периодические проверки качества становятся излишними».
Первая премия Dubai Diamond Award, учрежденная DMCC, была вручена Дороти Гизенге (Dorothee Gizenga) в знак признания ее значительного вклада в развитие мировой алмазной промышленности. Гизенга является исполнительным директором «Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) и недавно была назначена региональным директором для руководства расширением DDI в Африке. Вручив эту награду, DMCC стремится подчеркнуть свою приверженность международному алмазному сообществу и вдохновить коллективные действия для его устойчивого роста.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished




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