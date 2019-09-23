Эксклюзив
Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?
ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...
23 сентября 2019
Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны
Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...
16 сентября 2019
«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик
Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...
09 сентября 2019
Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски
Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...
02 сентября 2019
Работая с учетом своих слабых и сильных сторон
Канон Джхавери (Canon Jhaveri) рос, наблюдая за отцом-дилером бриллиантов и своим дядей, занимавшимся бриллиантами. Сверкание бриллиантов восхищало маленького мальчика, который становился все больше заинтригованным при каждом своем...
26 августа 2019
АГД ДАЙМОНДС – один из активных участников Dubai Diamond Conference
В XXI веке алмазная индустрия Дубая стала одной из крупнейших в мире – только в 2018 году через ОАЭ было продано продукции более чем на $25 млрд. По словам исполнительного председателя и главного исполнительного директора Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) Ахмеда Бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), «расположенный на перекрестке мира, Дубай стал одним из ведущих центров торговли алмазами, поэтому просто нет лучшего места для проведения этой важной дискуссии».
В ходе работы Dubai Diamond Conference представитель АГД ДАЙМОНДС и Grib Diamonds NV провел ряд конструктивных встреч и переговоров с основными клиентами Общества – приобретателями алмазов месторождения им. В. Гриба.
АГД ДАЙМОНДС считает сотрудничество с DMCC стратегически важным для развития и диверсификации политики реализации алмазов. Для усиления международных позиций Общества, руководство АГД рассматривает возможность открытия в 2019 году торгового подразделения Компании в ОАЭ с функционалом инноваций в продвижении продукции, развитии видового маркетинга и расширении рынков сбыта с усилением клиентоориентированного подхода к заключению торговых соглашений с новыми партнерами.
АГД ДАЙМОНДС в лице Grib Diamonds NV – один из ключевых спонсоров DDC, в работе которой приняли участие свыше 400 делегатов – представителей ведущих компаний мировой алмазной отрасли.