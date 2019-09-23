АГД ДАЙМОНДС – один из активных участников Dubai Diamond Conference

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26 сентября делегация АГД ДАЙМОНДС и Grib Diamonds NV приняла участие в работе IV международной отраслевой конференции Dubai Diamond Conference (DDC), состоявшейся в конференц-центре башни Almas Tower в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).В XXI веке алмазная индустрия Дубая стала одной из крупнейших в мире – только в 2018 году через ОАЭ было продано продукции более чем на $25 млрд. По словам исполнительного председателя и главного исполнительного директора Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) Ахмеда Бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), «расположенный на перекрестке мира, Дубай стал одним из ведущих центров торговли алмазами, поэтому просто нет лучшего места для проведения этой важной дискуссии».В ходе работы Dubai Diamond Conference представитель АГД ДАЙМОНДС и Grib Diamonds NV провел ряд конструктивных встреч и переговоров с основными клиентами Общества – приобретателями алмазов месторождения им. В. Гриба.АГД ДАЙМОНДС считает сотрудничество с DMCC стратегически важным для развития и диверсификации политики реализации алмазов. Для усиления международных позиций Общества, руководство АГД рассматривает возможность открытия в 2019 году торгового подразделения Компании в ОАЭ с функционалом инноваций в продвижении продукции, развитии видового маркетинга и расширении рынков сбыта с усилением клиентоориентированного подхода к заключению торговых соглашений с новыми партнерами.АГД ДАЙМОНДС в лице Grib Diamonds NV – один из ключевых спонсоров DDC, в работе которой приняли участие свыше 400 делегатов – представителей ведущих компаний мировой алмазной отрасли.