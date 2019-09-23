Ангола имеет потенциал стать крупнейшим в мире производителем алмазов - WFDB

По данным Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), Ангола потенциально может стать крупнейшей страной по добыче алмазов в мире.В стране на юге Африки запасы алмазов оцениваются в 180 миллионов каратов, в основном в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда в центральной и северо-восточной частях страны.В 2018 году Ангола произвела 8,4 млн каратов на сумму $1,2 млрд.Страна намерена создать алмазную биржу в Луанде в рамках своих стратегических планов.«Мы рады приветствовать этот важный шаг со стороны Анголы, ключевого игрока в будущем потенциале добычи алмазов, и мы приветствуем важные изменения, которые происходят в стране, - заявил президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom). - Очевидно, что WFDB готова приветствовать новую алмазную биржу, и мы рады, что этот вопрос сейчас изучается».В WFDB входят 30 бирж-членов. Организация имеет своей целью защищать интересы дочерних бирж и их отдельных членов.