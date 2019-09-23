Эксклюзив

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

Канон Джхавери (Canon Jhaveri) рос,  наблюдая за отцом-дилером бриллиантов и своим дядей, занимавшимся бриллиантами. Сверкание бриллиантов восхищало маленького мальчика, который становился все больше заинтригованным при каждом своем...

26 августа 2019

Ангола имеет потенциал стать крупнейшим в мире производителем алмазов - WFDB

Сегодня
Новости

news_16082018_wfdb.pngПо данным Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), Ангола потенциально может стать крупнейшей страной по добыче алмазов в мире.
В стране на юге Африки запасы алмазов оцениваются в 180 миллионов каратов, в основном в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда в центральной и северо-восточной частях страны.
В 2018 году Ангола произвела 8,4 млн каратов на сумму $1,2 млрд.
Страна намерена создать алмазную биржу в Луанде в рамках своих стратегических планов.
«Мы рады приветствовать этот важный шаг со стороны Анголы, ключевого игрока в будущем потенциале добычи алмазов, и мы приветствуем важные изменения, которые происходят в стране, - заявил президент WFDB  Эрни Блом (Ernie Blom). - Очевидно, что WFDB готова приветствовать новую алмазную биржу, и мы рады, что этот вопрос сейчас изучается».
В WFDB входят 30 бирж-членов. Организация имеет своей целью защищать интересы дочерних бирж и их отдельных членов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished