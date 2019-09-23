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26 августа 2019

До конца года Зимбабве намерена реализовать на аукционе больше камней

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zimbabwe_flag.pngОжидается, что до конца года Зимбабве выставит на аукцион около 500 000 каратов алмазов, сообщают государственные средства массовой информации.
В настоящее время в стране имеется запас в 3 миллиона каратов камней, из-за того что торговля алмазами была приостановлена ​​в течение большей части года , в связи с тем что генеральный директор Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) Тонгай Музенда (Tongai Muzenda) назвал «административными вопросами».
ZBC привело слова Музенды, который заявил, что, хотя недавний аукцион - третий в этом году - зарегистрировал низкий уровень цен, в компании ожидают более высокой прибыли «в ближайшем будущем».
Зимбабве продала 316 000 каратов на сентябрьских торгах, которые привлекли покупателей из Бельгии, Дубая, Индии, Израиля и Южной Африки.
MMCZ не может предоставить результаты тендера, так как сотрудники компании все еще работают над предложениями, сделанными потенциальными покупателями.
Зимбабве рассчитывает произвести 4,1 млн каратов алмазов в этом году по сравнению с 2,8 млн каратов камней в 2018 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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