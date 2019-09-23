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26 августа 2019

DMCC представляет обновленную Дубайскую алмазную биржу в башне «Алмас»

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) перестроил и обновил Дубайскую алмазную биржу (Dubai Diamond Exchange, DDE), крупнейшую в мире торговую алмазную биржу, которая находится в башне «Алмас» комплекса «Джумейра Лейк Тауэрс». Благодаря 41 столу, которые оснащены камерами, новейшими технологиями и специальным освещением, центр сможет принять 200 покупателей одновременно, что позволит DDE одновременно проводить несколько тендеров.  

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Фото: DMCC


DDE - единственная аккредитованная биржа Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) на Ближнем Востоке. Расширение объекта должно привести к резкому увеличению числа аукционов, проводимых в Дубае, и стимулировать продажи и торговые потоки через эмират.
После церемонии открытия на экскурсию по объекту присоединились некоторые избранные приглашенные, в том числе президенты WFDB, представители крупных горнодобывающих компаний, Stargems и Trans Atlantic Gems Sales.
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, заявил: «DDE продолжает оставаться идеальным партнером для специалистов отрасли, желающих исследовать, покупать и продавать алмазы и драгоценные камни. За эти годы биржа получила поддержку покупателей и продавцов алмазов благодаря своей профессиональной среде, строгим нормативным требованиям и мерам безопасности, которые позволили ей стать одной из самых надежных площадок для торговли алмазами в регионе и за его пределами».
Аукционный зал также создает идеальные условия для торговли цветными драгоценными камнями, предлагая решения технических проблем, с которыми сталкиваются в Дубае, а именно тонированные окна, встречающиеся в большинстве зданий. DDE оснащена белыми кристаллическими окнами, чтобы потенциальные покупатели могли изучить и оценить цветные камни без проблем, связанных с отражением света. В результате DDE теперь сможет проводить тендеры по рубинам и сапфирам в будущем.
Бин Сулайем добавил: «По мере продвижения вперед нашим приоритетом остается постоянная модернизация нашей инфраструктуры, услуг и продуктов, чтобы DMCC оставался одним из крупнейших и наиболее влиятельных центров торговли алмазами в мире. Мы уверены, что размещение крупнейшего в мире тендера на алмазы поддержит нас в этом путешествии». 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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