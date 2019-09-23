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26 августа 2019

DMCC открывает Академию дизайна в Дубае для привлечения талантов в отрасли ювелирных изделий в торговлю

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) открыл 24 сентября 2019 года Академию дизайна в Дубае (Dubai Design Academy, DDA), которая предлагает эксклюзивную программу дизайна ювелирных изделий. DDA предоставит студентам инновационную подготовку по разработке дизайна и практический опыт применения новейших технологий проектирования и производства CAD, формирующих современную индустрию ювелирного дизайна.
Расположенная в Башне «Алмас» комплекса «Джумейра Лейк Тауэрс», DDA лицензирована Комитетом по науке и развитию человеческого потенциала Дубая и имеет соглашение с Gemvision USA. Профессиональные курсы предназначены для различных уровней ювелирных специалистов и энтузиастов, одновременно создавая новый карьерный путь для молодых талантов. 

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Фото: DMCC


Чтобы отметить запуск академии, DMCC организовал сетевое мероприятие в конференц-центре «Алмас». Многие VIP-персоны и 100 ведущих ювелиров из Дубая посетили экскурсию по объекту и ознакомились его с миссией по предоставлению на рынок специализированных отраслевых талантов. 
«Управляя торговлей сырьевыми товарами через Дубай, DMCC считает крайне важным общаться с представителями рынка и реагировать соответствующим образом. Благодаря нашему взаимодействию с ювелирным сектором, мы обнаружили, что существует значительная нехватка кадров и реальная обеспокоенность по поводу недостатка талантов в отрасли для обеспечения будущего региона. Именно поэтому DMCC основал Академию дизайна, - сказал Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC. - Со временем этот инновационный проект обеспечит рынок передовыми, технически обоснованными и предприимчивыми молодыми профессионалами в области ювелирного дела, которые срочно требуются для этого сектора. Благодаря технологиям, инновациям и креативности DDA является символом подхода DMCC к поддержке торговли и подхода Дубая к бизнесу в целом».
Руководствуясь концепцией «Думай, проектируй, развивайся, торгуй», Академия одновременно предлагает курсы дизайна и производства. DDA сотрудничает с Gemvision, разработчиком лучших в своем классе технологий компьютерного проектирования, для предоставления программного обеспечения и технологий цифрового проектирования и производства.
Поступив в Академию, выпускники также получат лицензию на программное обеспечение CAD, что позволит им с высокой точностью создавать уникальные и сложные элементы. Более подробная информация о DDA, ее учебной программе и о том, как зарегистрироваться, размещена на сайте: www.dubaidesignacademy.com.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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