Набсовет АЛРОСА одобрил покупку смоленского завода «Кристалл»

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» на заседании 24 сентября одобрил участие в АО «ПО «Кристалл» путем приобретения 100% акций общества у Российской Федерации в лице Росимущества на условиях, определенных в распоряжении правительства РФ.Согласно подписанному ранее распоряжению правительства Российской Федерации, стоимость 100% акций «Кристалла», определенная на основании отчета независимого оценщика, составляет 1,886 млрд рублей.Наблюдательный совет АЛРОСА поручил генеральному директору компании заключить договор купли-продажи акций «Кристалла» на условиях, предложенных Росимуществом. Кроме того, менеджмент компании должен до конца года разработать и представить на рассмотрение Наблюдательного Совета план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования «Кристалла» в составе Группы АЛРОСА.«Несмотря на то, что в настоящее время АЛРОСА является ключевым поставщиком алмазного сырья для «Кристалла», на долю смоленского предприятия приходится всего около 0,5% общего объема реализации АЛРОСА. Сумма приобретения составляет менее 1% от величины чистых активов АЛРОСА и, по нашей оценке, она не превысит размера чистых активов «Кристалла» на дату приобретения, – говорит заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский. – Договор купли-продажи, как ожидается, будет подписан до конца сентября. Закрыть сделку планируется в первой половине октября. После этого мы начнем разрабатывать план интеграции предприятия в состав Группы АЛРОСА».