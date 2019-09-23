IDE представляет третий видеоролик о природных алмазах на встрече президентов WFDB в Дубае

Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) продолжит свою международную кампанию «Мы любим природные алмазы» в сотрудничестве со Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), говорится в пресс-релизе, распространенном IDE.Третий видеоролик IDE из этой серии был представлен 24 сентября на встрече президентов WFDB в Дубае президентом WFDB Эрни Бломом (Ernie Blom), который привел кампанию IDE в качестве модели для принятия другими биржами. Международная кампания IDE направлена ​​на то, чтобы показать разницу между природными алмазами и выращенными в лаборатории камнями и другими синтетическими имитациями. Она покажет потребителям существенные различия между природными алмазами, возраст которых составляет миллиарды лет и чья ценность и красота сохраняются навсегда, и синтетическими алмазами заводского производства. IDE продолжит распространять видео в рамках сложной маркетинговой кампании в социальных сетях. Она также будет распространяться 29 алмазными биржами-членами WFDB по всему миру. Видео получило сотни тысяч просмотров, лайков и публикаций. Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) заявил: «Наши неустанные усилия по продвижению ценности и имиджа природных алмазов во всем мире были хорошо приняты, и поэтому мы решили продолжить эту кампанию. Это видео демонстрирует уникальность природного алмаза, созданного матерью-природой миллионы лет назад, уникальность, которую нельзя «скопировать» в лаборатории».