Эксклюзив

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23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

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Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

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26 августа 2019

IDE представляет третий видеоролик о природных алмазах на встрече президентов WFDB в Дубае

Вчера
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ide_logo.pngИзраильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) продолжит свою международную кампанию «Мы любим природные алмазы» в сотрудничестве со Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), говорится в пресс-релизе, распространенном IDE.
Третий видеоролик IDE из этой серии был представлен 24 сентября на встрече президентов WFDB в Дубае президентом WFDB Эрни Бломом (Ernie Blom), который привел кампанию IDE в качестве модели для принятия другими биржами. Международная кампания IDE направлена ​​на то, чтобы показать разницу между природными алмазами и выращенными в лаборатории камнями и другими синтетическими имитациями. Она покажет потребителям существенные различия между природными алмазами, возраст которых составляет миллиарды лет и чья ценность и красота сохраняются навсегда, и синтетическими алмазами заводского производства. IDE продолжит распространять видео в рамках сложной маркетинговой кампании в социальных сетях. Она также будет распространяться 29 алмазными биржами-членами WFDB по всему миру. Видео получило сотни тысяч просмотров, лайков и публикаций. Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) заявил: «Наши неустанные усилия по продвижению ценности и имиджа природных алмазов во всем мире были хорошо приняты, и поэтому мы решили продолжить эту кампанию. Это видео демонстрирует уникальность природного алмаза, созданного матерью-природой миллионы лет назад, уникальность, которую нельзя «скопировать» в лаборатории».  

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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