Эксклюзив

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26 августа 2019

Индийский экспорт бриллиантов в августе сократился на 24,86%

Вчера
Новости

india_flag.pngСогласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC), экспорт бриллиантов из Индии сократился на 24,86% в годовом исчислении, составив в августе $1,64 млрд против $2,18 млрд, которые страна получила от экспорта в августе 2018 года.
Импорт алмазного сырья в течение месяца сократился на 4,27%, до $861,13 млн, против $899,58 млн от импорта в августе прошлого года. Однако в натуральном выражении импорт алмазного сырья резко увеличился с 7,76 млн каратов в августе 2018 года до 11,51 млн каратов в августе 2019 года.
Экспорт алмазов в августе 2019 года составил $120,15 млн против $115,74 млн в августе 2018 года.
Импорт бриллиантов сократился на 8,58%, до 113,33 млн, в августе 2019 года по сравнению с $123,97 млн в том же месяце в 2018 году.
В августе 2019 года экспорт выращенных в лаборатории алмазов составил $0,70 млн. Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил $37,35 млн против $15,16 млн в августе 2018 г.
Импорт синтетических алмазов в августе 2019 года составил $15,34 млн против $14,11 млн в августе 2018 года, а импорт выращенных в лаборатории бриллиантов вырос до $18,39 млн в августе 2019 года по сравнению с $5,92 млн годом ранее.
В течение финансового года экспорт бриллиантов (в течение апреля-августа 2019 года) сократился на 19,01%, до $8,34 млрд, против $10,30 млрд, полученных от экспорта за те же месяцы в апреле-августе 2018 года.
В течение апреля-августа 2019 года импорт алмазов снизился на 25,07%, до $5,37 млрд, с $7,16 млрд за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении импорт сократился на 12,70%, с 68,56 млн каратов в апреле-августе 2018 года до 59,86 млн каратов в в апреле-августе 2019 года.
Импорт бриллиантов в апреле-августе 2019 года сократился на 16,48%, до 505,94 млн, против $605,73 млн за аналогичный период прошлого года.
Экспорт алмазов в апреле-августе 2019 года составил $563,95 млн против $517,72 млн годом ранее.
В период с апреля по август 2019 года экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил $158,27 млн против $79,24 млн годом ранее.
Импорт выращенных в лаборатории алмазов за первые пять месяцев финансового года составил $64,40 млн, что несколько выше, чем $56,12 млн год назад.
Экспорт выращенных в лаборатории алмазов составил $6,52 млн в апреле-августе 2019 года по сравнению с $5,39 млн за тот же период в 2018 году.
Импорт синтетических бриллиантов вырос в апреле-августе 2019 года до $89,60 млн против $29,02 млн в апреле-августе 2018 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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