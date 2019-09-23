ALROSA DIAMOND INSPECTOR показал высокие результаты по итогам тестирования в рамках программы ASSURE Ассоциации производителей алмазов (DPA)

Вчера

Первый российский портативный прибор для проверки подлинности бриллиантов ALROSA DIAMOND INSPECTOR показал высокие результаты по итогам тестирования, проведенного в независимой лаборатории UL Verification Services, Inc. в Бостоне (США). Благодаря трем методам анализа, простоте использования и невысокой по сравнению с аналогами стоимостью, российский прибор подходит для помощи в идентификации бриллиантов розничным магазинам, ломбардам, дистрибьюторам, геммологическим лабораториям, производителям ювелирных украшений.

Тестирование проводилось в июле этого года в рамках программы ASSURE Ассоциации производителей алмазов (DPA). Данная программа направлена на разработку и применение единого стандарта оценки эффективности инструментов и специальных приборов для идентификации бриллиантов.









Фото: АЛРОСА







Всего в процессе тестирования ALROSA DIAMOND INSPECTOR было задействовано почти 1400 образцов, среди которых натуральные бриллианты I/II типов, синтетические бриллианты, в том числе образцы, не представленные на рынке и выращенные с помощью самых передовых технологий, а также неалмазные имитации (фианиты, муассаниты и пр.).

Помимо ALROSA DIAMOND INSPECTOR специалисты лаборатории UL Verification Services, Inc. протестировали еще более 20 приборов различных производителей, разделив их на три группы. ALROSA DIAMOND INSPECTOR использует в работе сразу три оптических метода идентификации, благодаря чему он способен отделять натуральные бриллианты от синтетических и от неалмазных имитаций (симулянтов). ALROSA DIAMOND INSPECTOR был отнесен к третьей группе приборов, обладающих самыми широкими функциональными возможностями.

По итогам тестирования ALROSA DIAMOND INSPECTOR показал почти стопроцентный результат определения натуральных бриллиантов (96,4%), безошибочно определил синтетические бриллианты (100%) и оказался единственным прибором, показавшим стопроцентный результат выявления неалмазных имитаций (симулянтов).

ALROSA DIAMOND INSPECTOR относится к категории портативных приборов, он имеет небольшие габариты (15*25*10 см) и вес (1,8 кг в пластиковом корпусе и 3,1 кг в металлическом).

Тестирование камней в ALROSA DIAMOND INSPECTOR осуществляется вручную. Анализ одного камня занимает 45 секунд, по истечению которых прибор автоматически интерпретирует результаты, используя сложный математический алгоритм спектрального анализа, и выдает на экране готовый ответ. ALROSA DIAMOND INSPECTOR может анализировать как отдельные камни, так и бриллианты в ювелирных изделиях. Для его использования не требуется геммологических знаний.

ALROSA DIAMOND INSPECTOR может анализировать натуральные бриллианты, синтетические бриллианты и неалмазные имитации (симулянты) любой формы. Прибор анализирует камни в диапазоне размеров от 0,03 до 10 карат и диапазоне цветов от D до J (бесцветные и почти бесцветные). Следует отметить, что именно эти диапазоны являются наиболее ходовыми в сфере розничной торговли ювелирными украшениями.

Цена ALROSA DIAMOND INSPECTOR (5,799$) существенно ниже, чем большинства зарубежных аналогов.

Владимир Склярук, Генеральный директор ООО «Алмазный НТЦ», являющегося производителем ALROSA DIAMOND INSPECTOR: "ALROSA DIAMOND INSPECTOR оказался единственным портативным прибором из прошедших тестирование, в котором используются сразу три метода идентификации бриллиантов. Можно с высокой степенью уверенности говорить, что по совокупности своих характеристик – комплексный и точный анализ, портативность, простота использования и невысокая цена – ALROSA DIAMOND INSPECTOR подходит для розничных магазинов, ломбардов, дистрибьюторов, геммологических лабораторий, производителей ювелирных украшений. Такие приборы можно легко установить даже в небольших магазинах. Любой человек сможет прямо на месте проверить ювелирное украшение и удостовериться, что установленный в нем бриллиант имеет природное происхождение и не является синтетикой или подделкой. Прибор является надежным инструментом защиты рынка природных бриллиантов".

На этой неделе ALROSA DIAMOND INSPECTOR представлен на крупнейшей ювелирной выставке в Гонконге Hong Kong Jewellery & Gem Fair 2019.