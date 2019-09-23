Студент обнаружил необычный новый минерал внутри алмаза

Вчера

Аспирант Университета Альберты (Канада) обнаружил новый любопытный минерал внутри алмаза, добытого на шахте в Южной Африке, сообщил интернет-ресурс phys.org.

Минерал, названный гольдшмидтит (goldschmidtite) в честь Виктора Морица Гольдшмидта (Victor Moritz Goldschmidt), основателя современной геохимии, имеет необычный химический состав для минерала из мантии Земли, объяснила Николь Мейер (Nicole Meyer), аспирантка научно-учебной школы по разведке алмазов.

«Гольдшмидтит имеет высокие концентрации ниобия, калия и таких редкоземельных элементов, как лантан и церий, при том, что в остальной части мантии преобладают другие элементы, такие как магний и железо», - сказала Мейер.

По ее словам, «чтобы калий и ниобий составляли основную часть этого минерала, он должен был образоваться в результате исключительных процессов, которые обеспечили концентрацию этих необычных элементов».

По оценкам исследователей, содержащий гольдшмидтит алмаз образовался примерно в 170 километрах под поверхностью Земли при температурах, достигающих почти 1200 градусов по Цельсию.

Поскольку толщина мантии Земли затрудняет изучение магматических процессов, ученые полагаются на крошечные минеральные включения в алмазах, чтобы узнать больше о химическом составе земных толщ.

«Открытие дает нам снимок флюидных процессов, которые влияют на глубокие корни континентов во время формирования алмазов», - сказал коллега Мейер Грэм Пирсон (Graham Pearson). Он сообщил, что до обнаружения гольдшмидтита было предпринято несколько попыток присвоить названия новым минералам, но все они были признаны несостоятельными. «Этот же сохранит свое название», - заверил ученый.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished