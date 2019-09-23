Petra добыла редкий голубой алмаз весом 20,08 карата на шахте в Южной Африке

В компании сообщили, что добыча такого камня не только демонстрирует качество базы активов Petra, но и подтверждает преобладание исключительных камней в рудном теле Куллинан, а также способность завода добывать полный спектр алмазов.
Куллинан известен как единственный в мире источник голубых алмазов.
Ожидается, что редкий камень увеличит доход компании, которая борется за выживание.
Выручка компании за год, закончившийся 30 июня 2019 года, снизилась на 6%, до $463,6 млн, что привело к снижению скорректированной рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 39% в предыдущем году.
Чистый долг компании на 30 июня 2019 года составил $564,8 млн по сравнению с $520,7 млн годом ранее.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished