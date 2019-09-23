Эксклюзив

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar)...

16 сентября 2019

«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене. Позже, будучи независимым...

09 сентября 2019

Восстановление алмазной отрасли возможно в течение года при сохранении спроса со стороны конечного потребителя – Пол Зимниски

Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что в течение года, если спрос со стороны конечного потребителя сохранится, отрасль природных алмазов будет в лучшем положении. Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый...

02 сентября 2019

Работая с учетом своих слабых и сильных сторон

Канон Джхавери (Canon Jhaveri) рос,  наблюдая за отцом-дилером бриллиантов и своим дядей, занимавшимся бриллиантами. Сверкание бриллиантов восхищало маленького мальчика, который становился все больше заинтригованным при каждом своем...

26 августа 2019

Petra добыла редкий голубой алмаз весом 20,08 карата на шахте в Южной Африке

Вчера
Новости

Petra Diamonds добыла редкий голубой алмаз массой 20,08 карата типа IIb на алмазном руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.

news_25092019_petra.png
                  Фото: Petra


В компании сообщили, что добыча такого камня не только демонстрирует качество базы активов Petra, но и подтверждает преобладание исключительных камней в рудном теле Куллинан, а также способность завода добывать полный спектр алмазов.
Куллинан известен как единственный в мире источник голубых алмазов.
Ожидается, что редкий камень увеличит доход компании, которая борется за выживание.
Выручка компании за год, закончившийся 30 июня 2019 года, снизилась на 6%, до $463,6 млн, что привело к снижению скорректированной рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 39% в предыдущем году.
Чистый долг компании на 30 июня 2019 года составил $564,8 млн по сравнению с $520,7 млн годом ранее.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished