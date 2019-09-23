Врио генерального директора смоленского завода «Кристалл» назначен Мурад Чапаров

Совет директоров АО «ПО «Кристалл» назначил временно исполняющим обязанности генерального директора предприятия Мурада Чапарова, работавшего ранее в химической компании «УРАЛХИМ». Новомуруководителю поставлена задача повышения конкурентоспособности.До своего назначения в «Кристалл» Мурад Мухарбиевич Чапаров шесть лет проработал в АО «ОХК «УРАЛХИМ» – сначала в филиале «Азот», затем – в филиале «ПМУ» в Перми. В 2008–2012 гг. занимал должности первого заместителя генерального директора, а затем – генерального директора ОАО «Воскресенские минеральные удобрения». До этого в течение десяти лет возглавлял юридические подразделения в различных коммерческих структурах.Родился в 1972 г. в Пятигорске. В 1997 г. окончил юридический факультет Нового гуманитарного университета, в 2011 г. – завершил обучение по программе МВА по направлению «Стратегический менеджмент и предпринимательство» в РЭУ им Г.В. Плеханова.«“Кристалл” обладает хорошей производственной базой, огромным опытом и экспертизой. Потенциал у предприятия существенный, я вижу его в решении целого комплекса системных задач, в том числе в настройке продаж под текущие требования рынка. Нам необходима эффективная сегментация и адаптация под запросы разных клиентских групп, гибкий сервис и умение предложить кастомизированный продукт нишевому покупателю», – сообщил Мурад Чапаров.Предыдущий руководитель «Кристалла», Максим Шкадов, в декабре 2018 г. был назначен советником генерального директора АЛРОСА. До последнего времени должность временно исполняющего обязанности генерального директора предприятия занимал Алексей Романков. После назначения Мурада Чапарова он вернулся к исполнению обязанностей заместителя генерального директора – директора по производству.