Делегация Анголы приняла участие в открытии Встречи президентов WFDB-IDMA в Дубае

24 сентября 2019

Сегодня в Дубае стартовала Встреча президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), в рамках которой проведены специальные сессии, посвященные выращенным в лаборатории алмазам и бриллиантам, их происхождению и отслеживаемости.

Важная делегация от Sodiam, включая председателя д-ра Эуженио Браво да Хоза (Eugenio Bravo da Rosa), приняла участие в перерезании ленты на официальном открытии Встречи президентов.







Фото: WFDB



Ангола обладает потенциалом стать первой и крупнейшей горнодобывающей страной в мире. Она имеет обширные запасы алмазов, оцениваемые в 180 млн каратов. Алмазные месторождения расположены главным образом в провинциях Лунда-Норте и Лунда-Сул в центральной и северо-восточной частях страны.

В 2018 году общий объем производства необработанных алмазов в Анголе составил 8,4 млн каратов при стоимости в 1,2 млрд долларов, согласно статистике Кимберлийского процесса. В рамках своих стратегических планов Ангола намерена учредить Алмазную биржу в Луанде.

Эрни Блом сказал на открытии встречи: «Мы рады приветствовать эту важную делегацию из Анголы, которая играет ключевую роль в будущем потенциале добычи алмазов, и мы приветствуем важные изменения, которые происходят в стране. Безусловно, WFDB готова приветствовать новую алмазную биржу, и мы рады, что этот вопрос изучается».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished