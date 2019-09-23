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26 августа 2019

Botswana Diamonds намерена возобновить коммерческое производство на участках Марсфонтейн и Торни Ривер

24 сентября 2019
Новости

botswana_diamonds_logo.pngBotswana Diamonds вместе с Vutomi, которая принадлежит компании на 40%, подписала контракт с Eurafrican Diamond Corporation (EDC) на добычу и переработку алмазоносного гравия и остаточных запасов породы на части участка Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке.
По словам председателя компании Джона Тилинга (John Teeling), партнерство с EDC открывает путь к возобновлению коммерческого производства на участках Марсфонтейн и Торни Ривер (Thorny River).
Соглашение дает EDC контракт на добычу и переработку выявленных месторождений, указанных в разрешении на добычу на участке Марсфонтейн, с 25% выручки до вычета налогов от добычи крупных и дорогостоящих камней специальной категории и с 15% прибыли от реализации камней, добытых Vutomi.
Соглашение также предусматривает продолжение контрактного отбора проб на проекте Торни Ривер и право преимущественной покупки между EDC и Vutomi по всем их южноафриканским проектам по разведке и разработке алмазных месторождений.
«Разрешение от органов по охране окружающей среды уже получено для проекта Марсфонтейн, как было объявлено 12 сентября 2019 года, - заявили в Botswana Diamonds. - Мы ожидаем получить оставшиеся правовые допуски в ближайшее время».
В настоящее время EDC занимается добычей алмазов и переработкой на кимберлитовой трубке Шуллер (Schuller) и обработкой алмазоносного гравия вокруг алмазного рудника компании Petra Куллинан (Cullinan), который также расположен в Южной Африке.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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