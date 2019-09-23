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Переговоры в Зимбабве: АЛРОСА обвиняется в предъявлении «необоснованных» требований

24 сентября 2019
Новости

Российский алмазный гигант АЛРОСА, который все еще ведет переговоры со своим новым партнером по совместному предприятию Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), обвиняется в предъявлении «необоснованных» требований.
По данным газеты Standard, требования мирового лидера по производству алмазов заключаются в низкой плате за прибыльные участки для добычи алмазов.
АЛРОСА подписала соглашение с ZCDC в июле, согласно которому она выделит около $12 миллионов на разведку алмазов.
Ведущий мировой производитель алмазов в натуральном выражении получит 70% контрольного пакета акций для разработки новых проектов, в то время как ZCDC получит оставшиеся 30%.
Ожидается, что новое совместное предприятие будет работать не только в рамках действующих лицензий ZCDC, но и по всей стране.
Заместитель генерального директора АЛРОСА Владимир Марченко тогда сообщил, что из существующих месторождений для разработки они предварительно рассматривают участки, расположенные в районе Чиманимани.
Помимо участия в геологической разведке новых месторождений, совместное предприятие в будущем будет заниматься добычей алмазов и независимой продажей необработанных алмазов на внешних рынках.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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