STPL получила приз «Инновации года в отрасли» на церемонии вручения наград журналом Jewellery News Asia в Гонконге

24 сентября 2019

На церемонии награждения JNA-2019 в Гонконге, которая прошла 17 сентября 2019 года, STPL получила награду «Инновации года в отрасли». Премия JNA - это главная программа награждения в Азии, в которой признаются инновации, лидерство и устойчивые и социально ответственные стратегии в ювелирной промышленности и сообществе драгоценных камней. В 2019 году почетные грамоты были вручены 46 победителям из 11 стран и регионов.









Фото: STPL







Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, заявил: «Это очень важный момент для STPL - мы получили признание от JNA на выбранном нами пути внедрения искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации для мировой алмазной промышленности. Теперь мировая алмазная отрасль может лучше контролировать качество обрабатываемых алмазов, не беспокоясь о человеческих ошибках, и владельцам бизнеса не придется волноваться о нехватке квалифицированной рабочей силы для производства высококачественных алмазов. Кроме того, интеллектуальные роботы дополняют интеграцию решений CAD-CAM между Diamond Planner и оборудованием для огранки алмазов, снижая таким образом потерю выгоды и, в конечном итоге, увеличивая размер прибыли, который теряется из-за человеческих ошибок с не роботизированными машинами прошлого поколения. Это только начало, есть еще много робототехники в алмазном трубопроводе, которая будет запущена на рынок в ближайшие месяцы».

Современные роботизированные технологические решения на основе искусственного интеллекта с использованием свинцовой лазерной технологии STPL обеспечивают увеличение производства при меньших затратах. Благодаря широкому спектру технологий и ценностного подхода, STPL создала уникальную и внушительную идентичность в алмазообрабатывающей промышленности. STPL продвигается вперед в области вступления в эпоху робототехники и автоматизации в алмазной промышленности, а также помогает стране оставаться в авангарде этой чрезвычайно сложной области знаний.

STPL разработала первого в мире алмазного робота «Pick and Place», который делает сложные аспекты обработки алмазов полностью автоматизированными и производит безошибочные вычисления, помогая тем самым промышленности увеличить свое производство с точки зрения количества и качества. А также промышленность может больше не думать о проблеме квалифицированной рабочей силы. Сегодня STPL использует около 12 000 технологий обработки алмазов по всему миру в более чем 25 странах и на 6 континентах.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished